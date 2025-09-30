https://ria.ru/20250930/podzhog-2045310894.html
В Мордовии задержали мужчину за поджог железнодорожной инфраструктуры
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Мордовии задержали мужчину, поджигавшего железнодорожную инфраструктуру за вознаграждение от украинской разведки, сообщил ЦОС ФСБ. "Задержан гражданин России, 2007 года рождения. <...> Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России ("Государственная измена") и 205 УК России ("Террористический акт")", — говорится в заявлении. По данным силовиков, преступник через Telegram начал сотрудничать с представителем ГУР Минобороны Украины и за деньги согласился поджигать релейные шкафы у железнодорожных путей. За выполненные задания он получал переводы в размере от пяти до десяти тысяч рублей. "Для осуществления противоправной деятельности привлекал несовершеннолетних. В подтверждение своих действий злоумышленник направлял куратору соответствующие фото- и видеоматериалы, а также координаты мест совершения поджогов", — уточнили в ведомстве. Подозреваемого арестовали. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
