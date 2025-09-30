https://ria.ru/20250930/plan-2045371488.html

В Иране оценили план Трампа по урегулированию в Газе

В Иране оценили план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.09.2025

В Иране оценили план Трампа по урегулированию в Газе

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа не подразумевает мирную цель, а направлен лишь на окончательную капитуляцию и... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T14:30:00+03:00

2025-09-30T14:30:00+03:00

2025-09-30T14:30:00+03:00

в мире

сша

израиль

сочи

дональд трамп

хамас

мид ирана

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg

СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа не подразумевает мирную цель, а направлен лишь на окончательную капитуляцию и поражение этого региона, поделился мнением с РИА Новости декан факультета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дехшири. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Думаю, что этот план не для установления мира в Газе, а для полной капитуляции этого региона… В действительности, США имеют лишь одного врага и этот враг - установление мира и стабильности повсеместно. Это такая страна, которая хочет всегда и везде войны", - сказал Дехшири в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходит с 29 сентября по 2 октября. Собеседник агентства обратил внимание и на тот факт, что США переименовали министерство обороны в министерство войны. По мнению Дехшири, это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не хотят мира в ближневосточном регионе, а заинтересованы в том, чтобы регион утратил свою стабильность. Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны, что отражает, по словам американского лидера, состояние дел в мире. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250930/tramp-2045302491.html

https://ria.ru/20250930/hamas-2045362990.html

https://ria.ru/20250930/kitaj-2045351570.html

сша

израиль

сочи

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, сочи, дональд трамп, хамас, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта, иран