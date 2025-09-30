https://ria.ru/20250930/plan-2045350060.html
ХАМАС изучает план Трампа по сектору Газа, пишут СМИ
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изучает план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к движению источник. В понедельник представитель движения Махмуд Мардави заявлял, что ХАМАС еще не получило план Трампа по сектору Газа. "Палестинский источник, близкий к ХАМАС, заявил, что группа изучает план Трампа по Газе", - говорится в сообщении агентства. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
