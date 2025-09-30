https://ria.ru/20250930/plan-2045344021.html

Россия не участвует в плане Трампа по Газе, заявил Песков

2025-09-30T12:58:00+03:00

2025-09-30T12:58:00+03:00

2025-09-30T13:00:00+03:00

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не участвует в плане главы США Дональда Трампа по урегулированию палестинского конфликта, сигналов от американцев не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация - нет, не участвует, и от американцев здесь никаких сигналов не было", - сказал Песков журналистам. ​ В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.

2025

