Россия не участвует в плане Трампа по Газе, заявил Песков
12:58 30.09.2025 (обновлено: 13:00 30.09.2025)
Россия не участвует в плане Трампа по Газе, заявил Песков
2025-09-30T12:58:00+03:00
2025-09-30T13:00:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не участвует в плане главы США Дональда Трампа по урегулированию палестинского конфликта, сигналов от американцев не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация - нет, не участвует, и от американцев здесь никаких сигналов не было", - сказал Песков журналистам. ​ В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.
РИА Новости
Россия не участвует в плане Трампа по Газе, заявил Песков

Песков: РФ не участвует в плане Трампа по урегулированию палестинского конфликта

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не участвует в плане главы США Дональда Трампа по урегулированию палестинского конфликта, сигналов от американцев не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация - нет, не участвует, и от американцев здесь никаких сигналов не было", - сказал Песков журналистам. ​
В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.
Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе
29 сентября, 23:28
 
Заголовок открываемого материала