https://ria.ru/20250930/plan-2045311182.html
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине - РИА Новости, 30.09.2025
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:42:00+03:00
2025-09-30T10:42:00+03:00
2025-09-30T17:30:00+03:00
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
сша
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. "Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты", — заявил он. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше Трамп говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам. В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250930/brayen-2045295379.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, сша, владимир зеленский, евросоюз, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Евросоюз, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Санкции в отношении России
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
Орбан заявил об империалистических намерениях Запада обокрасть Украину