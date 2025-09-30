Рейтинг@Mail.ru
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
10:42 30.09.2025 (обновлено: 17:30 30.09.2025)
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. &quot;Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты&quot;, — заявил он. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше Трамп говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам. В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, сша, владимир зеленский, евросоюз, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Евросоюз, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Санкции в отношении России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
"Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты", — заявил он.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше".
При этом раньше Трамп говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
