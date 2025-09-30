https://ria.ru/20250930/peskov-2045345146.html

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, заявил Песков

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2025

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, заявил Песков

Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели,... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T13:03:00+03:00

2025-09-30T13:03:00+03:00

2025-09-30T13:03:00+03:00

в мире

германия

россия

украина

фридрих мерц

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. "Обратили внимание (на заявления Мерца - ред.), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине - ред.). Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250929/peskov-2045087120.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, дмитрий песков