Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, заявил Песков
Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2025
Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, заявил Песков
Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели,...
2025-09-30T13:03:00+03:00
2025-09-30T13:03:00+03:00
2025-09-30T13:03:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, никаких новаций в заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца "не о войне, но и не о мире" в Кремле не увидели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны. "Обратили внимание (на заявления Мерца - ред.), но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (на Украине - ред.). Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
Германия косвенно уже давно вовлечена в конфликт, заявил Песков
