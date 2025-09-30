Рейтинг@Mail.ru
Трамп единственный, кто способен на переговоры с Путиным, заявил Навроцкий - РИА Новости, 30.09.2025
10:51 30.09.2025 (обновлено: 11:33 30.09.2025)
Трамп единственный, кто способен на переговоры с Путиным, заявил Навроцкий
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий считает американского лидера Дональда Трампа единственным мировым лидером, способным вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Президент Дональд Трамп — единственный лидер в свободном мире, способный вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выбирает, и стимулы в отношении РФ — это его собственные решения. Это его выбор. Однако он единственный человек в мире, способный вести такие переговоры", - сказал польский лидер в интервью радиостанции Zet, отвечая на вопрос о переговорах на Аляске. Сам Навроцкий не видит себя в этой роли. "Я бы не стал хорошим переговорщиком с Владимиром Путиным", - признал он, назвав одной из причин свои взгляды и исторический опыт. "Президент Дональд Трамп — единственный, кто может вести такие переговоры, и мы должны поддержать его в этом", - заключил Навроцкий. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий считает американского лидера Дональда Трампа единственным мировым лидером, способным вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Президент Дональд Трамп — единственный лидер в свободном мире, способный вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выбирает, и стимулы в отношении РФ — это его собственные решения. Это его выбор. Однако он единственный человек в мире, способный вести такие переговоры", - сказал польский лидер в интервью радиостанции Zet, отвечая на вопрос о переговорах на Аляске.
Сам Навроцкий не видит себя в этой роли. "Я бы не стал хорошим переговорщиком с Владимиром Путиным", - признал он, назвав одной из причин свои взгляды и исторический опыт.
"Президент Дональд Трамп — единственный, кто может вести такие переговоры, и мы должны поддержать его в этом", - заключил Навроцкий.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа
24 сентября, 11:47
 
