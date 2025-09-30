https://ria.ru/20250930/pentagon-2045528164.html

Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в армии

Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в армии - РИА Новости, 30.09.2025

Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в армии

Глава Пентагона Пит Хегсет выпустил приказы о внешнем виде и физических нормах в армии: военнослужащих с "превосходящей конституцией тела" отправят на лечение. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T23:45:00+03:00

2025-09-30T23:45:00+03:00

2025-09-30T23:45:00+03:00

в мире

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет выпустил приказы о внешнем виде и физических нормах в армии: военнослужащих с "превосходящей конституцией тела" отправят на лечение. Во вторник он выступил перед генералами в Пентагоне, объявив о подходах администрации. "Все служащие должны держать лицо чисто выбритым... Уставные усы — аккуратно пострижены, не выходить за пределы уголков рта или противогаза", - говорится в приказе Хегсета. В приказе министра войны говорится, что лицо военнослужащего от ушей должно быть чистым от растительности. "Военнослужащие с превосходящей пределы конституцией тела будут отправлены на программы лечения. Отсутствие прогресса в нем приведет к принятию административных мер вплоть до отставки", - подчеркнул министр. Разработать спортивные нормы поручено профильным подразделениям, как правило, в оценку физподготовки входят отжимания, приседания, подтягивания, планка или скручивания и бег.

https://ria.ru/20250313/pentagon-2004804201.html

https://ria.ru/20250930/khegset-2045399366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пит хегсет, министерство обороны сша