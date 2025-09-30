https://ria.ru/20250930/pentagon-2045528164.html
Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в армии
Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в армии - РИА Новости, 30.09.2025
Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в армии
Глава Пентагона Пит Хегсет выпустил приказы о внешнем виде и физических нормах в армии: военнослужащих с "превосходящей конституцией тела" отправят на лечение. РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет выпустил приказы о внешнем виде и физических нормах в армии: военнослужащих с "превосходящей конституцией тела" отправят на лечение. Во вторник он выступил перед генералами в Пентагоне, объявив о подходах администрации. "Все служащие должны держать лицо чисто выбритым... Уставные усы — аккуратно пострижены, не выходить за пределы уголков рта или противогаза", - говорится в приказе Хегсета. В приказе министра войны говорится, что лицо военнослужащего от ушей должно быть чистым от растительности. "Военнослужащие с превосходящей пределы конституцией тела будут отправлены на программы лечения. Отсутствие прогресса в нем приведет к принятию административных мер вплоть до отставки", - подчеркнул министр. Разработать спортивные нормы поручено профильным подразделениям, как правило, в оценку физподготовки входят отжимания, приседания, подтягивания, планка или скручивания и бег.
