Хегсет признал, что США не выиграли ни одной крупной войны с 1947 года - РИА Новости, 30.09.2025
17:11 30.09.2025
Хегсет признал, что США не выиграли ни одной крупной войны с 1947 года
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник признал, что Соединенные Штаты не выиграли ни одной крупной войны с 1947 года, когда министерство войны страны было переименовано в минобороны. Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны, что отражает, по словам американского лидера, состояние дел в мире. "Соединенные Штаты не выиграли ни одной крупной войны... с тех пор, как в 1947 году название (министерства войны - ред.) было изменено на министерство обороны", - заявил глава Пентагона, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Хегсет подчеркнул, что в последующих вооруженных конфликтах у США было преимущество в военной мощи над противниками.
сша
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© AP Photo / Andrew HarnikПит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник признал, что Соединенные Штаты не выиграли ни одной крупной войны с 1947 года, когда министерство войны страны было переименовано в минобороны.
Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны, что отражает, по словам американского лидера, состояние дел в мире.
"Соединенные Штаты не выиграли ни одной крупной войны... с тех пор, как в 1947 году название (министерства войны - ред.) было изменено на министерство обороны", - заявил глава Пентагона, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Хегсет подчеркнул, что в последующих вооруженных конфликтах у США было преимущество в военной мощи над противниками.
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп
