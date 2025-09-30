https://ria.ru/20250930/pentagon-2045460251.html

Хегсет признал, что США не выиграли ни одной крупной войны с 1947 года

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник признал, что Соединенные Штаты не выиграли ни одной крупной войны с 1947 года, когда министерство войны страны было переименовано в минобороны. Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны, что отражает, по словам американского лидера, состояние дел в мире. "Соединенные Штаты не выиграли ни одной крупной войны... с тех пор, как в 1947 году название (министерства войны - ред.) было изменено на министерство обороны", - заявил глава Пентагона, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Хегсет подчеркнул, что в последующих вооруженных конфликтах у США было преимущество в военной мощи над противниками.

