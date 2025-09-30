https://ria.ru/20250930/pentagon-2045459337.html

Глава Пентагона объявил об окончании эры политкорректности в ВС США

2025-09-30T17:08:00+03:00

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил об окончании "эры политкорректности" в вооружённых силах США, заявив о возвращении к жёстким армейским стандартам. "Эра политкорректного, чрезмерно чувствительного руководства, при котором нельзя задеть ничьи чувства, заканчивается прямо сейчас", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико. По его словам, отныне каждое подразделение будет обязано соблюдать единые боевые требования "по высшему мужскому стандарту" для всех боевых должностей. Кроме того, все военнослужащие, независимо от звания, должны будут дважды в год сдавать тесты по физподготовке и соответствовать нормам роста и веса. Хегсет подчеркнул, что будут действовать строгие правила внешнего вида. "Никаких бород, длинных волос и индивидуального самовыражения. Мы будем стричь волосы, бриться и соблюдать стандарты", - заявил министр войны.

