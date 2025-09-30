Глава Пентагона объявил об окончании эры политкорректности в ВС США
Глава Пентагона Хегсет объявил о возвращении к жестким армейским стандартам
© AP Photo / Evan VucciПит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил об окончании "эры политкорректности" в вооружённых силах США, заявив о возвращении к жёстким армейским стандартам.
"Эра политкорректного, чрезмерно чувствительного руководства, при котором нельзя задеть ничьи чувства, заканчивается прямо сейчас", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.
По его словам, отныне каждое подразделение будет обязано соблюдать единые боевые требования "по высшему мужскому стандарту" для всех боевых должностей. Кроме того, все военнослужащие, независимо от звания, должны будут дважды в год сдавать тесты по физподготовке и соответствовать нормам роста и веса.
Хегсет подчеркнул, что будут действовать строгие правила внешнего вида.
"Никаких бород, длинных волос и индивидуального самовыражения. Мы будем стричь волосы, бриться и соблюдать стандарты", - заявил министр войны.
