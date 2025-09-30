https://ria.ru/20250930/pentagon-2045404237.html
Глава Пентагона объявил войну единственной миссией ведомства
Глава Пентагона объявил войну единственной миссией ведомства - РИА Новости, 30.09.2025
Глава Пентагона объявил войну единственной миссией ведомства
Глава Пентагона Пит Хегсет представил новую военную стратегию США, обозначив главную задачу ведомства. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет представил новую военную стратегию США, обозначив главную задачу ведомства. "Единственной миссией обновленного Министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и победе". Хегсет пообещал исправить десятилетия упадка в армии, вину за который он возложил на глупых и безрассудных политиков. "Никаких парней в платьях. <...> Больше никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных заблуждений. С этим дерьмом покончено", — сказал он. Глава Пентагона также пригрозил нанести "сокрушительный удар" по врагам в случае, если они решат бросить вызов США. Он добавил, что страна должна быть готова к войне ради "защиты мира", а пацифизм опасен и наивен. Соединенным Штатам необходимо быстро укреплять свой военный потенциал и увеличивать войска, заявил Хегсет. "Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше систем Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий, <...> нам нужно стать сильнее и быстрее". Он добавил, что США требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия БПЛА. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, в свою очередь, заявил, что страна сейчас живет в потенциально опасные времена. "Глобальный риск возрастает. Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством. <...> Мы должны быть готовы к войне", — сказал он. Позже на военную базу прибыл Дональд Трамп. Выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США, он намекнул, что несогласные с ним генералы могут потерять звания. Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется. Также хозяин Белого дома пообещал выделить триллион долларов на нужды армии в 2026 году. "Это чертовски большие деньги", — отметил он. Трамп вновь повторил, что считал конфликт на Украине самым легким для урегулирования из-за личных отношений с Владимиром Путиным, и призвал к организации его встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, единственный способ сделать это — "с позиции силы". Он добавил, что после того, как Штаты при Джо Байдене отдали все вооружение Украине, члены НАТО закупают оружие для поставок Киеву по полной стоимости и не получают скидок. "Год назад мы были мертвой страной. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях, от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали Украине. У нас ничего не было". При этом Трамп выразил уверенность, что украинский кризис все же удастся урегулировать, и постучал по дереву. По его утверждению, США опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет и перестали отставать от них в космической сфере. "Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько боеспособны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас". Газета The Washington Post на этой неделе писала, что среди руководства Пентагона есть разногласия по новой стратегии обороны США, некоторые считают ее близорукой.
