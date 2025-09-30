https://ria.ru/20250930/pentagon-2045401439.html
Пентагон заявил, что США живут в потенциально опасные времена
Пентагон заявил, что США живут в потенциально опасные времена
2025-09-30T15:24:00+03:00
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что страна в настоящее время живет в потенциально опасные времена."Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает", - сказал он в своей вступительной речи.
