Пентагон заявил, что США живут в потенциально опасные времена
15:24 30.09.2025 (обновлено: 15:49 30.09.2025)
Пентагон заявил, что США живут в потенциально опасные времена
в мире
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что страна в настоящее время живет в потенциально опасные времена."Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает", - сказал он в своей вступительной речи.
в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что страна в настоящее время живет в потенциально опасные времена.
"Мы живем в динамичные и потенциально опасные времена. Глобальный риск возрастает", - сказал он в своей вступительной речи.
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США
В мире, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
 
 
