Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе
Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе
БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствует усилия президента США Дональда Трампа пр прекращению огня в секторе Газа и подтверждает свое намерение работать над завершением войны, говорится в заявлении ПНА, распространенном для СМИ. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "Государство Палестина приветствует искренние и активные усилия президента Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и выражает уверенность в его способности найти путь к миру. Оно также подчеркивает важность партнерства с США в достижении мира в регионе. И вновь подтверждает свое совместное обязательство работать с США, странами региона и партнерами над завершением войны в Газе путем комплексного соглашения", - говорится в заявлении.
