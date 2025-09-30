Рейтинг@Mail.ru
Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 30.09.2025 (обновлено: 02:10 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/palestina-2045264937.html
Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе
Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе
Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствует усилия президента США Дональда Трампа пр прекращению огня в секторе Газа и подтверждает... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:40:00+03:00
2025-09-30T02:10:00+03:00
в мире
сша
палестина
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043811626_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0bf0086424575148087bce417d03738e.jpg
БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствует усилия президента США Дональда Трампа пр прекращению огня в секторе Газа и подтверждает свое намерение работать над завершением войны, говорится в заявлении ПНА, распространенном для СМИ. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "Государство Палестина приветствует искренние и активные усилия президента Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и выражает уверенность в его способности найти путь к миру. Оно также подчеркивает важность партнерства с США в достижении мира в регионе. И вновь подтверждает свое совместное обязательство работать с США, странами региона и партнерами над завершением войны в Газе путем комплексного соглашения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250930/erdogan-2045264816.html
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043811626_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_011b064a1d15cc52a2e64edf6532c2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, палестина, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Палестина, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе

Руководство ПНА заявило о поддержке усилий Трампа по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Yuki IwamuraДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) приветствует усилия президента США Дональда Трампа пр прекращению огня в секторе Газа и подтверждает свое намерение работать над завершением войны, говорится в заявлении ПНА, распространенном для СМИ.
В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.
"Государство Палестина приветствует искренние и активные усилия президента Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и выражает уверенность в его способности найти путь к миру. Оно также подчеркивает важность партнерства с США в достижении мира в регионе. И вновь подтверждает свое совместное обязательство работать с США, странами региона и партнерами над завершением войны в Газе путем комплексного соглашения", - говорится в заявлении.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе
00:38
 
В миреСШАПалестинаДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала