Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/pakistan-2045380665.html
В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек
В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек - РИА Новости, 30.09.2025
В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек
Не менее 10 человек погибли и 32 получили ранения во вторник в результате взрыва бомбы на оживлённой улице недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:48:00+03:00
2025-09-30T14:48:00+03:00
в мире
кветта
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045379673_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_35be32c6db66da316accd133eef53e6b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Не менее 10 человек погибли и 32 получили ранения во вторник в результате взрыва бомбы на оживлённой улице недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в пакистанском городе Кветта, сообщил министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар. "В результате взрыва погибли десять человек, а тридцать два получили ранения. Пострадавшие доставлены в гражданскую больницу и травматологический центр", - сообщил министр изданию Dawn. По словам старшего суперинтенданта полиции Кветты Мухаммада Балоча, взрыв произошёл, когда заминированный автомобиль свернул с Модел Тауна на Хали Роуд, недалеко от штаб-квартиры Пограничного корпуса. Главный министр Белуджистана Мир Сарфраз Бугти решительно осудил инцидент, назвав его "террористическим актом". "После инцидента силы безопасности оперативно и эффективно отреагировали, ликвидировав четырёх террористов", - заявил он в соцсети X. Президент Пакистана Асиф Али Зардари, в свою очередь, заявил, что это был "теракт смертника". "Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершённый группировкой "Фитна-аль-Хаваридж", — говорится в заявлении канцелярии президента. "Фитна-аль-Хаваридж" — это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещённому движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20250902/pakistan-2039217633.html
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
кветта
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045379673_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_55699e3dfb584f04526b822dbc7b4f9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кветта, пакистан
В мире, Кветта, Пакистан
В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек

В Кветте в Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек

© Getty Images / Anadolu/Mazhar ChandioМесто взрыва недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в пакистанском городе Кветта
Место взрыва недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в пакистанском городе Кветта - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Mazhar Chandio
Место взрыва недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в пакистанском городе Кветта
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Не менее 10 человек погибли и 32 получили ранения во вторник в результате взрыва бомбы на оживлённой улице недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в пакистанском городе Кветта, сообщил министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар.
"В результате взрыва погибли десять человек, а тридцать два получили ранения. Пострадавшие доставлены в гражданскую больницу и травматологический центр", - сообщил министр изданию Dawn.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Пакистане при взрыве смертника погибли 11 человек
2 сентября, 22:59
По словам старшего суперинтенданта полиции Кветты Мухаммада Балоча, взрыв произошёл, когда заминированный автомобиль свернул с Модел Тауна на Хали Роуд, недалеко от штаб-квартиры Пограничного корпуса.
Главный министр Белуджистана Мир Сарфраз Бугти решительно осудил инцидент, назвав его "террористическим актом".
"После инцидента силы безопасности оперативно и эффективно отреагировали, ликвидировав четырёх террористов", - заявил он в соцсети X.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари, в свою очередь, заявил, что это был "теракт смертника".
"Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершённый группировкой "Фитна-аль-Хаваридж", — говорится в заявлении канцелярии президента.
"Фитна-аль-Хаваридж" — это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещённому движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
21 июня, 08:00
 
В миреКветтаПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала