https://ria.ru/20250930/pakistan-2045380665.html

В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек

В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек - РИА Новости, 30.09.2025

В Пакистане при взрыве бомбы погибли десять человек

Не менее 10 человек погибли и 32 получили ранения во вторник в результате взрыва бомбы на оживлённой улице недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T14:48:00+03:00

2025-09-30T14:48:00+03:00

2025-09-30T14:48:00+03:00

в мире

кветта

пакистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045379673_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_35be32c6db66da316accd133eef53e6b.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Не менее 10 человек погибли и 32 получили ранения во вторник в результате взрыва бомбы на оживлённой улице недалеко от штаб-квартиры пограничного корпуса в пакистанском городе Кветта, сообщил министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар. "В результате взрыва погибли десять человек, а тридцать два получили ранения. Пострадавшие доставлены в гражданскую больницу и травматологический центр", - сообщил министр изданию Dawn. По словам старшего суперинтенданта полиции Кветты Мухаммада Балоча, взрыв произошёл, когда заминированный автомобиль свернул с Модел Тауна на Хали Роуд, недалеко от штаб-квартиры Пограничного корпуса. Главный министр Белуджистана Мир Сарфраз Бугти решительно осудил инцидент, назвав его "террористическим актом". "После инцидента силы безопасности оперативно и эффективно отреагировали, ликвидировав четырёх террористов", - заявил он в соцсети X. Президент Пакистана Асиф Али Зардари, в свою очередь, заявил, что это был "теракт смертника". "Президент решительно осудил теракт в Кветте, совершённый группировкой "Фитна-аль-Хаваридж", — говорится в заявлении канцелярии президента. "Фитна-аль-Хаваридж" — это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористов, принадлежащих к запрещённому движению "Техрик-и-Талибан Пакистан"*. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20250902/pakistan-2039217633.html

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

кветта

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кветта, пакистан