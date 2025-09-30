Рейтинг@Mail.ru
Бригаде РХБЗ МВО вручили Орден Жукова за массовый героизм
06:11 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/orden-2045281003.html
Бригаде РХБЗ МВО вручили Орден Жукова за массовый героизм
безопасность
россия
курск
курская область
александр хинштейн
игорь кириллов
войска рхбз
тос-1а "солнцепек"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врио командующего войсками МВО генерал-лейтенант Игорь Серицкий в Курске вручил орден Жукова 27-й отдельной гвардейской бригаде радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа за массовый героизм ее военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. ”Временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округ генерал-лейтенант Игорь Серицкий по указу президента Российской Федерации в торжественной обстановке за массовый героизм и отвагу в боевых действиях по защите Отечества вручил боевую награду - орден Жукова - 27-й отдельной гвардейской бригаде радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа”, - говорится в сообщении. К поздравлению личного состава бригады присоединился губернатор Курской области Александр Хинштейн и другие почетные гости, отметили в военном ведомстве. Участники церемонии возложили цветы к памятнику начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову. Двадцать седьмая отдельная гвардейская ордена Жукова бригада радиационной, химической и биологической защиты входит в состав Московского военного округа. На вооружении бригады состоят специальные машины, предназначенные для разведки и ликвидации различных видов заражения, а также тяжелые огнеметные системы, такие как ТОС-1А И ТОС-2. За героические действия личного состава бригады указом президента РФ соединению присвоено почетное наименование "гвардейская".
безопасность, россия, курск, курская область, александр хинштейн, игорь кириллов, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", тос-2
Безопасность, Россия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-2
Российские военнослужащие. Архивное фото
