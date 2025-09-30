Бригаде РХБЗ МВО вручили Орден Жукова за массовый героизм
Орден Жукова вручили 27-й бригаде РХБЗ МВО за массовый героизм
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врио командующего войсками МВО генерал-лейтенант Игорь Серицкий в Курске вручил орден Жукова 27-й отдельной гвардейской бригаде радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа за массовый героизм ее военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
”Временно исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округ генерал-лейтенант Игорь Серицкий по указу президента Российской Федерации в торжественной обстановке за массовый героизм и отвагу в боевых действиях по защите Отечества вручил боевую награду - орден Жукова - 27-й отдельной гвардейской бригаде радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа”, - говорится в сообщении.
Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР
17 сентября, 22:00
К поздравлению личного состава бригады присоединился губернатор Курской области Александр Хинштейн и другие почетные гости, отметили в военном ведомстве.
Участники церемонии возложили цветы к памятнику начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.
Двадцать седьмая отдельная гвардейская ордена Жукова бригада радиационной, химической и биологической защиты входит в состав Московского военного округа. На вооружении бригады состоят специальные машины, предназначенные для разведки и ликвидации различных видов заражения, а также тяжелые огнеметные системы, такие как ТОС-1А И ТОС-2. За героические действия личного состава бригады указом президента РФ соединению присвоено почетное наименование "гвардейская".
Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО
26 сентября, 16:21