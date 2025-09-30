https://ria.ru/20250930/orban-2045523826.html

Орбан выступил с неожиданным заявлением о России

Орбан выступил с неожиданным заявлением о России

Орбан выступил с неожиданным заявлением о России

Венгрия будет сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста "Борцовский

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Венгрия будет сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста "Борцовский час". "Мы не боимся. Мы их будем сбивать", — сказал Орбан в ответ на вопрос ведущего, который намекал на российское происхождение БПЛА. Также политик выразил мнение, что Европейский Союз обладает преимуществом перед Россией "во всех измерениях". "Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество", — считает Орбан. Ранее Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.

