https://ria.ru/20250930/orban-2045523826.html
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России - РИА Новости, 30.09.2025
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России
Венгрия будет сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста "Борцовский РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T22:49:00+03:00
2025-09-30T22:49:00+03:00
2025-09-30T22:49:00+03:00
в мире
россия
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Венгрия будет сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста "Борцовский час". "Мы не боимся. Мы их будем сбивать", — сказал Орбан в ответ на вопрос ведущего, который намекал на российское происхождение БПЛА. Также политик выразил мнение, что Европейский Союз обладает преимуществом перед Россией "во всех измерениях". "Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество", — считает Орбан. Ранее Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
https://ria.ru/20250929/sijjarto-2045257621.html
https://ria.ru/20250930/plan-2045311182.html
https://ria.ru/20250929/vengriya-2045229294.html
россия
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:815:1645:2048_1920x0_80_0_0_67b4e07f9f6a02f157a24b0622bc5ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе над Венгрией