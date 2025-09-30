Рейтинг@Mail.ru
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/orban-2045523826.html
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России - РИА Новости, 30.09.2025
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России
Венгрия будет сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста "Борцовский РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T22:49:00+03:00
2025-09-30T22:49:00+03:00
в мире
россия
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Венгрия будет сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста "Борцовский час". "Мы не боимся. Мы их будем сбивать", — сказал Орбан в ответ на вопрос ведущего, который намекал на российское происхождение БПЛА. Также политик выразил мнение, что Европейский Союз обладает преимуществом перед Россией "во всех измерениях". "Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество", — считает Орбан. Ранее Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
https://ria.ru/20250929/sijjarto-2045257621.html
https://ria.ru/20250930/plan-2045311182.html
https://ria.ru/20250929/vengriya-2045229294.html
россия
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:815:1645:2048_1920x0_80_0_0_67b4e07f9f6a02f157a24b0622bc5ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Орбан выступил с неожиданным заявлением о России

Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе над Венгрией

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Венгрия будет сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире подкаста "Борцовский час".
"Мы не боимся. Мы их будем сбивать", — сказал Орбан в ответ на вопрос ведущего, который намекал на российское происхождение БПЛА.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Сийярто ответил на обвинения Киева в нарушении границы венгерскими дронами
29 сентября, 23:28
Также политик выразил мнение, что Европейский Союз обладает преимуществом перед Россией "во всех измерениях".
"Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество", — считает Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
Вчера, 10:42
Ранее Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Венгрия не откажется от российского поставщика газа и нефти, заявил Орбан
29 сентября, 19:10
 
В миреРоссияВенгрияСШАВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала