https://ria.ru/20250930/opasnost-2045280889.html
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена на всей территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:08:00+03:00
2025-09-30T06:08:00+03:00
2025-09-30T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_379:0:5666:2974_1920x0_80_0_0_c1ba7373beab73470d90a27bc8c5c4c6.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 0.12 мск и продлилась более пяти часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250930/bespilotniki-2045280404.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_1060:0:5025:2974_1920x0_80_0_0_a726db49627a6523edac51a5034054fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА