В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность отменена на всей территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 0.12 мск и продлилась более пяти часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале.

