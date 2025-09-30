https://ria.ru/20250930/opasnost-2045265336.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона добавил, что для безопасности граждан ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

пензенская область

