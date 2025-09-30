Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск
Уголовное дело экс-командира "Уральских авиалиний" Белова перенесли в Омск
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРаботы по демонтажу самолета "Уральских авиалиний" Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области
Работы по демонтажу самолета "Уральских авиалиний" Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил ходатайство бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова о переносе рассмотрения его уголовного дела в суд Омска, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее обвиняемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта пилот Сергей Белов, который посадил борт в новосибирском поле, просил перенести рассмотрение его дела в Омск из Барабинского райсуда по причине того, что там проживают большинство потерпевших и свидетелей по уголовному делу.
"Ходатайство удовлетворено", - сказала агентству представитель суда.
Как сообщалось, 3 сентября 2025 года в Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело Белова, обвиняемого по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Оно было направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства обвиняемого об изменении территориальной подсудности.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.