Рейтинг@Mail.ru
Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/omsk-2045288478.html
Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск
Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск - РИА Новости, 30.09.2025
Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил ходатайство бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова о переносе... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T08:06:00+03:00
2025-09-30T08:06:00+03:00
происшествия
омск
новосибирск
новосибирская область
сергей белов
сергей скуратов
уральские авиалинии
airbus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996579775_0:251:3196:2048_1920x0_80_0_0_ea83a3463bc5aef6c187bde1051690ae.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил ходатайство бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова о переносе рассмотрения его уголовного дела в суд Омска, сообщили РИА Новости в суде. Ранее обвиняемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта пилот Сергей Белов, который посадил борт в новосибирском поле, просил перенести рассмотрение его дела в Омск из Барабинского райсуда по причине того, что там проживают большинство потерпевших и свидетелей по уголовному делу. "Ходатайство удовлетворено", - сказала агентству представитель суда. Как сообщалось, 3 сентября 2025 года в Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело Белова, обвиняемого по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Оно было направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства обвиняемого об изменении территориальной подсудности. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома. Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250930/delo-2045281760.html
https://ria.ru/20250930/sud-2045270256.html
омск
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996579775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12abddaea637a1603d9340df7b7bef54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, новосибирск, новосибирская область, сергей белов, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, airbus а320
Происшествия, Омск, Новосибирск, Новосибирская область, Сергей Белов, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus, Airbus А320
Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск

Уголовное дело экс-командира "Уральских авиалиний" Белова перенесли в Омск

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРаботы по демонтажу самолета "Уральских авиалиний" Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области
Работы по демонтажу самолета Уральских авиалиний Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Работы по демонтажу самолета "Уральских авиалиний" Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил ходатайство бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова о переносе рассмотрения его уголовного дела в суд Омска, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее обвиняемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта пилот Сергей Белов, который посадил борт в новосибирском поле, просил перенести рассмотрение его дела в Омск из Барабинского райсуда по причине того, что там проживают большинство потерпевших и свидетелей по уголовному делу.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Курьер, арестованная по делу Долиной, заявила об ухудшении здоровья
Вчера, 06:31
"Ходатайство удовлетворено", - сказала агентству представитель суда.
Как сообщалось, 3 сентября 2025 года в Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело Белова, обвиняемого по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Оно было направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства обвиняемого об изменении территориальной подсудности.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд оставил под арестом мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Вчера, 02:09
 
ПроисшествияОмскНовосибирскНовосибирская областьСергей БеловСергей СкуратовУральские авиалинииAirbusAirbus А320
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала