https://ria.ru/20250930/omsk-2045288478.html

Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск

Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск - РИА Новости, 30.09.2025

Дело пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, перенесли в Омск

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил ходатайство бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова о переносе... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T08:06:00+03:00

2025-09-30T08:06:00+03:00

2025-09-30T08:06:00+03:00

происшествия

омск

новосибирск

новосибирская область

сергей белов

сергей скуратов

уральские авиалинии

airbus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996579775_0:251:3196:2048_1920x0_80_0_0_ea83a3463bc5aef6c187bde1051690ae.jpg

НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил ходатайство бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова о переносе рассмотрения его уголовного дела в суд Омска, сообщили РИА Новости в суде. Ранее обвиняемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта пилот Сергей Белов, который посадил борт в новосибирском поле, просил перенести рассмотрение его дела в Омск из Барабинского райсуда по причине того, что там проживают большинство потерпевших и свидетелей по уголовному делу. "Ходатайство удовлетворено", - сказала агентству представитель суда. Как сообщалось, 3 сентября 2025 года в Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело Белова, обвиняемого по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Оно было направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства обвиняемого об изменении территориальной подсудности. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома. Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250930/delo-2045281760.html

https://ria.ru/20250930/sud-2045270256.html

омск

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, новосибирск, новосибирская область, сергей белов, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, airbus а320