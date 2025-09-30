В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

Рейтинг@Mail.ru
01:42 30.09.2025 (обновлено: 01:45 30.09.2025)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Краснодара ("Пашковский") и Ставрополя ("Шпаковское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
калуга, краснодар, ставрополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Калуга, Краснодар, Ставрополь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта "Калуга".. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Краснодара ("Пашковский") и Ставрополя ("Шпаковское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
КалугаКраснодарСтавропольФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем Кореняко
 
 
Заголовок открываемого материала