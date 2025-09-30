https://ria.ru/20250930/ogranicheniya-2045269093.html
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 30.09.2025
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T01:42:00+03:00
2025-09-30T01:42:00+03:00
2025-09-30T01:45:00+03:00
калуга
краснодар
ставрополь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Краснодара ("Пашковский") и Ставрополя ("Шпаковское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250929/aeroport-2045256366.html
калуга
краснодар
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939543a0e5d51a5e3409f0db8f051ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, краснодар, ставрополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Калуга, Краснодар, Ставрополь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели ограничения на полеты