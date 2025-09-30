https://ria.ru/20250930/ogranicheniya-2045269093.html

В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

В трех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 30.09.2025

В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T01:42:00+03:00

2025-09-30T01:42:00+03:00

2025-09-30T01:45:00+03:00

калуга

краснодар

ставрополь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Краснодара ("Пашковский") и Ставрополя ("Шпаковское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250929/aeroport-2045256366.html

калуга

краснодар

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, краснодар, ставрополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко