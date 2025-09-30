Рейтинг@Mail.ru
Источник: у главы Крымского района Кубани проходят обыски - РИА Новости, 30.09.2025
11:52 30.09.2025 (обновлено: 12:35 30.09.2025)
Источник: у главы Крымского района Кубани проходят обыски
Источник: у главы Крымского района Кубани проходят обыски - РИА Новости, 30.09.2025
Источник: у главы Крымского района Кубани проходят обыски
Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.09.2025
происшествия
крымский район
краснодарский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
россия
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Идут обыски", - сказал собеседник агентства. Прокуратура 26 сентября подала иск к главе Крымского района Краснодарского края Сергею Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом. Помимо самого Сергея Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян. Предварительное судебное заседание по иску к главе Крымского района Кубани Лесю, у которого идут обыски, назначено на 16 октября в 16.00, следует из картотеки Геленджикского районного суда.
крымский район
краснодарский край
россия
происшествия, крымский район, краснодарский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Россия
Источник: у главы Крымского района Кубани проходят обыски

У главы Крымского района Кубани Сергея Леся проходят обыски

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Идут обыски", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура 26 сентября подала иск к главе Крымского района Краснодарского края Сергею Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Помимо самого Сергея Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Предварительное судебное заседание по иску к главе Крымского района Кубани Лесю, у которого идут обыски, назначено на 16 октября в 16.00, следует из картотеки Геленджикского районного суда.
В Краснодаре арестовали компаньона судьи Момотова
ПроисшествияКрымский районКраснодарский крайФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Россия
 
 
