Источник: у главы Крымского района Кубани проходят обыски

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Обыски проходят у главы Крымского района Кубани Сергея Леся, к которому ранее прокуратура подала иск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Идут обыски", - сказал собеседник агентства. Прокуратура 26 сентября подала иск к главе Крымского района Краснодарского края Сергею Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом. Помимо самого Сергея Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян. Предварительное судебное заседание по иску к главе Крымского района Кубани Лесю, у которого идут обыски, назначено на 16 октября в 16.00, следует из картотеки Геленджикского районного суда.

