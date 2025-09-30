Рейтинг@Mail.ru
20:35 30.09.2025 (обновлено: 21:18 30.09.2025)
Жителю Москвы предъявили обвинение в убийстве своей начальницы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жителю Москвы предъявлено обвинение в убийстве своей начальницы в отделении банка на улице Автозаводской, обвиняемый дал признательные показания, сообщил СК РФ. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка. По данным следствия, во вторник фигурант, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка, расположенного на улице Автозаводской. На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице, от полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. &quot;С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигурант заранее спланировал преступление. Разрабатывая план его совершения, он решил, что нанесет потерпевшей множественные ранения ножом, хранящимся у него в квартире&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жителю Москвы предъявлено обвинение в убийстве своей начальницы в отделении банка на улице Автозаводской, обвиняемый дал признательные показания, сообщил СК РФ.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка.
По данным следствия, во вторник фигурант, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка, расположенного на улице Автозаводской. На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице, от полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.
"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигурант заранее спланировал преступление. Разрабатывая план его совершения, он решил, что нанесет потерпевшей множественные ранения ножом, хранящимся у него в квартире", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
