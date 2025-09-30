https://ria.ru/20250930/obstrel-2045265056.html
Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении в Telegram-канале управления. При этом, как уточняет ведомство, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки также не было зафиксировано ни одного обстрела.
