https://ria.ru/20250930/obstrel-2045265056.html

Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР

Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР - РИА Новости, 30.09.2025

Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР

Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:41:00+03:00

2025-09-30T00:41:00+03:00

2025-09-30T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении в Telegram-канале управления. При этом, как уточняет ведомство, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки также не было зафиксировано ни одного обстрела.

https://ria.ru/20250929/zhenschina-2045244840.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика