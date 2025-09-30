https://ria.ru/20250930/oblaka-2045280104.html
Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем
Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем - РИА Новости, 30.09.2025
Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем
Облака необычной формы и цвета, которые появились в понедельник в небе на севере Китая, являются конденсационным следом от запуска ракеты, считает доцент... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T05:57:00+03:00
2025-09-30T05:57:00+03:00
2025-09-30T05:57:00+03:00
в мире
китай
шаньси
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34252/44/342524481_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_0fa315deda7c944d90c4aeed053fcfbe.jpg
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Облака необычной формы и цвета, которые появились в понедельник в небе на севере Китая, являются конденсационным следом от запуска ракеты, считает доцент Нанкинского университета авиации и космонавтики Го Юйцзе. Вечером 29 сентября в небе над Пекином, провинциями Хэбэй и Шаньси можно было наблюдать облака необычной формы и цвета. Видео и фотографии, сделанные очевидцами, широко разошлись в китайских соцсетях. "Подобные явления вероятно связаны с конденсационными следами ракет-носителей и баллистических ракет", - приводит слова Го Юйцзе китайский информационный портал Sina. Как уточняет портал, это явление возникает, когда частицы выхлопных газов ракет во время запуска и полета конденсируются в верхних слоях атмосферы, рассеивая солнечный свет, что создает необычный оптический эффект. В провинции Шаньси расположен один из китайских космодромов - Тайюань.
https://ria.ru/20250919/ekspert-2042955737.html
китай
шаньси
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34252/44/342524481_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_09db5f91537377aa3e1583d947d3aac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, шаньси, пекин
В мире, Китай, Шаньси, Пекин
Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем
Го Юйцзе: странные облака над КНР являются конденсационным следом от ракеты