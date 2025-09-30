Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем - РИА Новости, 30.09.2025
05:57 30.09.2025
Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем
в мире
китай
шаньси
пекин
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Облака необычной формы и цвета, которые появились в понедельник в небе на севере Китая, являются конденсационным следом от запуска ракеты, считает доцент Нанкинского университета авиации и космонавтики Го Юйцзе. Вечером 29 сентября в небе над Пекином, провинциями Хэбэй и Шаньси можно было наблюдать облака необычной формы и цвета. Видео и фотографии, сделанные очевидцами, широко разошлись в китайских соцсетях. "Подобные явления вероятно связаны с конденсационными следами ракет-носителей и баллистических ракет", - приводит слова Го Юйцзе китайский информационный портал Sina. Как уточняет портал, это явление возникает, когда частицы выхлопных газов ракет во время запуска и полета конденсируются в верхних слоях атмосферы, рассеивая солнечный свет, что создает необычный оптический эффект. В провинции Шаньси расположен один из китайских космодромов - Тайюань.
китай
шаньси
пекин
в мире, китай, шаньси, пекин
В мире, Китай, Шаньси, Пекин
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Облака необычной формы и цвета, которые появились в понедельник в небе на севере Китая, являются конденсационным следом от запуска ракеты, считает доцент Нанкинского университета авиации и космонавтики Го Юйцзе.
Вечером 29 сентября в небе над Пекином, провинциями Хэбэй и Шаньси можно было наблюдать облака необычной формы и цвета. Видео и фотографии, сделанные очевидцами, широко разошлись в китайских соцсетях.
"Подобные явления вероятно связаны с конденсационными следами ракет-носителей и баллистических ракет", - приводит слова Го Юйцзе китайский информационный портал Sina.
Как уточняет портал, это явление возникает, когда частицы выхлопных газов ракет во время запуска и полета конденсируются в верхних слоях атмосферы, рассеивая солнечный свет, что создает необычный оптический эффект.
В провинции Шаньси расположен один из китайских космодромов - Тайюань.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Эксперт рассказал, зачем Китаю нужны авианосцы
19 сентября, 12:38
 
В миреКитайШаньсиПекин
 
 
