https://ria.ru/20250930/oblaka-2045280104.html

Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем

Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем - РИА Новости, 30.09.2025

Эксперт объяснил появление странных облаков в небе над Китаем

Облака необычной формы и цвета, которые появились в понедельник в небе на севере Китая, являются конденсационным следом от запуска ракеты, считает доцент... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T05:57:00+03:00

2025-09-30T05:57:00+03:00

2025-09-30T05:57:00+03:00

в мире

китай

шаньси

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/34252/44/342524481_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_0fa315deda7c944d90c4aeed053fcfbe.jpg

ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Облака необычной формы и цвета, которые появились в понедельник в небе на севере Китая, являются конденсационным следом от запуска ракеты, считает доцент Нанкинского университета авиации и космонавтики Го Юйцзе. Вечером 29 сентября в небе над Пекином, провинциями Хэбэй и Шаньси можно было наблюдать облака необычной формы и цвета. Видео и фотографии, сделанные очевидцами, широко разошлись в китайских соцсетях. "Подобные явления вероятно связаны с конденсационными следами ракет-носителей и баллистических ракет", - приводит слова Го Юйцзе китайский информационный портал Sina. Как уточняет портал, это явление возникает, когда частицы выхлопных газов ракет во время запуска и полета конденсируются в верхних слоях атмосферы, рассеивая солнечный свет, что создает необычный оптический эффект. В провинции Шаньси расположен один из китайских космодромов - Тайюань.

https://ria.ru/20250919/ekspert-2042955737.html

китай

шаньси

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, шаньси, пекин