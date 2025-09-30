Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев задался вопросом о последствиях "Рашагейта" для команды Обамы
00:52 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/obama-2045266025.html
Дмитриев задался вопросом о последствиях "Рашагейта" для команды Обамы
2025-09-30T00:52:00+03:00
2025-09-30T00:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_61ca4ca5820c0b32abfafbc746e40e75.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, столкнется ли команда экс-президента США Барака Обамы с последствиями за фальсификации о якобы "российском следе" в президентских выборах в США в 2016 году. Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. "Обама, похоже, много знает об искажении правосудия. Его команда исказила его в случае с клеветой "Рашагейт" (скандал вокруг президентских выборов в США - ред). Вопрос в том, столкнутся ли они когда-нибудь с последствиями?", - написал Дмитриев в соцсети Х. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, столкнется ли команда экс-президента США Барака Обамы с последствиями за фальсификации о якобы "российском следе" в президентских выборах в США в 2016 году.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
"Обама, похоже, много знает об искажении правосудия. Его команда исказила его в случае с клеветой "Рашагейт" (скандал вокруг президентских выборов в США - ред). Вопрос в том, столкнутся ли они когда-нибудь с последствиями?", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
