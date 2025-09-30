https://ria.ru/20250930/npo-2045277007.html

Источник: чешская НПО может быть уличена в связях с террористами на Украине

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. НПО из Чехии, которую в России подозревали в связях с чеченскими боевиками, может быть уличена в связях с украинскими террористами после того, как на Украине сгорел ее склад, предположительно, с продукцией военного назначения, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Ранее источник РИА Новости отмечал, что в чешских СМИ распространяются сообщения о недавнем крупном пожаре на складе чешской НПО, подробности происшествия не сообщаются, но местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что жители слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители НПО утверждают, что на складе хранились гигиенические принадлежности, стройматериалы и топливные брикеты, а чешские журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что там могла храниться и продукция военного назначения. "Декларируя своими целями оказание гуманитарной помощи и содействие гражданскому обществу, эта организация в очередной раз может быть уличена в связях с уже украинскими террористами", - сообщил он. Источник отметил, что подобные разоблачения нисколько не удивляют, и нынешняя версия вполне согласуется с практикой использования украинскими силовиками гражданских объектов в военных целях. Также источник сообщал, что эта НПО активно работала на Кавказе, в 2005-2007 годах была лишена аккредитации в России из-за подозрений в связях с чеченскими боевиками, а в 2019 году ее деятельность на территории РФ была признана нежелательной. Еще в 2004 году в помещениях, использовавшихся "Человеком в беде" в Грозном, обнаружили тайник с оружием и подпольную типографию.

