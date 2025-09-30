https://ria.ru/20250930/novgorod-2045305286.html

Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили в 55-миллионной взятке

2025-09-30T10:17:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

юрий шалабаев

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, по версии следствия, получил взятку в 55 миллионов рублей за покровительство строительной фирме, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере - дело касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода. "По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого заместителя главы города Нижнего Новгорода, за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением получил взятку в размере 55 миллионов рублей", - сказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что по месту жительства фигуранта уже проведен обыск. Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад - 27 августа - глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.

2025

