Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/nilov-2045320381.html
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 30.09.2025
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал о выплатах ко Дню пожилого человека. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:16:00+03:00
2025-09-30T11:16:00+03:00
общество
ямал
челябинская область
ненецкий автономный округ
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_c2394db3387403b5c0a613ed2e30526e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал о выплатах ко Дню пожилого человека. "Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов", — сказал он. Депутат подчеркнул, что условия и размеры материальной поддержки зависят от экономических возможностей регионов и действующих социальных программ. В частности, в этом году она предусмотрена в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях. Пожилые люди в Москве, как планируется, специальные выплаты не получат, так как они распределяются в рамках отдельных программ поддержки, и чаще всего средства перечисляются автоматически на тот же счёт, что и ежемесячные пенсии. Парламентарий отметил, что регионы часто привлекают спонсоров и благотворительные организации для поздравления пенсионеров. "Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода", — добавил он. Депутат также предложил в зависимости от потенциала бюджета вводить массовые дополнительные выплаты к специальным праздникам, как это делается, например, ко Дню Победы. Любая возможность оказать помощь старшему поколению нужно использовать, добавил он.
https://ria.ru/20250930/pensiya-2045272102.html
ямал
челябинская область
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_8b0240381ac78a04c70228301b1cc712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ямал, челябинская область, ненецкий автономный округ, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ямал, Челябинская область, Ненецкий автономный округ, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека

Нилов: в ряде регионов пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди в парке Яуза в Москве
Люди в парке Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди в парке Яуза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал о выплатах ко Дню пожилого человека.
"Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов", — сказал он.
Депутат подчеркнул, что условия и размеры материальной поддержки зависят от экономических возможностей регионов и действующих социальных программ. В частности, в этом году она предусмотрена в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях.
Пожилые люди в Москве, как планируется, специальные выплаты не получат, так как они распределяются в рамках отдельных программ поддержки, и чаще всего средства перечисляются автоматически на тот же счёт, что и ежемесячные пенсии.
Парламентарий отметил, что регионы часто привлекают спонсоров и благотворительные организации для поздравления пенсионеров.
"Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода", — добавил он.
Депутат также предложил в зависимости от потенциала бюджета вводить массовые дополнительные выплаты к специальным праздникам, как это делается, например, ко Дню Победы. Любая возможность оказать помощь старшему поколению нужно использовать, добавил он.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста
Вчера, 02:47
 
ОбществоЯмалЧелябинская областьНенецкий автономный округЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала