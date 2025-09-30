https://ria.ru/20250930/nilov-2045320381.html
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека
2025-09-30T11:16:00+03:00
общество
ямал
челябинская область
ненецкий автономный округ
ярослав нилов
госдума рф
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал о выплатах ко Дню пожилого человека.
"Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов", — сказал он.
Депутат подчеркнул, что условия и размеры материальной поддержки зависят от экономических возможностей регионов и действующих социальных программ. В частности, в этом году она предусмотрена в Ненецком автономном округе
, на Ямале
, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях
.
Пожилые люди в Москве
, как планируется, специальные выплаты не получат, так как они распределяются в рамках отдельных программ поддержки, и чаще всего средства перечисляются автоматически на тот же счёт, что и ежемесячные пенсии.
Парламентарий отметил, что регионы часто привлекают спонсоров и благотворительные организации для поздравления пенсионеров.
"Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода", — добавил он.
Депутат также предложил в зависимости от потенциала бюджета вводить массовые дополнительные выплаты к специальным праздникам, как это делается, например, ко Дню Победы. Любая возможность оказать помощь старшему поколению нужно использовать, добавил он.