12:22 30.09.2025 (обновлено: 12:24 30.09.2025)
Нидерланды разместят в Польше Patriot и системы борьбы с дронами
ГААГА, 30 сен - РИА Новости. Нидерланды с декабря разместят в Польше ЗРК Patriot, Nasams и системы борьбы с беспилотниками, говорится в сообщении минобороны королевства. "С декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, Nasams и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства во вторник. Ранее минобороны королевство сообщало, что Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). В сентябре Нидерланды направили в Польшу истребители F-35, их развертывание продлится до 1 декабря. Как отмечал министр обороны страны Рубен Брекелманс, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.
Нидерланды разместят в Польше Patriot и системы борьбы с дронами

Нидерланды в декабре разместят в Польше Patriot и системы борьбы с дронами

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
ГААГА, 30 сен - РИА Новости. Нидерланды с декабря разместят в Польше ЗРК Patriot, Nasams и системы борьбы с беспилотниками, говорится в сообщении минобороны королевства.
"С декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, Nasams и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства во вторник.
Ранее минобороны королевство сообщало, что Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).
В сентябре Нидерланды направили в Польшу истребители F-35, их развертывание продлится до 1 декабря. Как отмечал министр обороны страны Рубен Брекелманс, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.
Обломки беспилотника в румынском уезде Тулча - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
