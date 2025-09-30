https://ria.ru/20250930/neftekamsk-2045438222.html
Центр "Мой бизнес" в Нефтекамске провел около 300 консультаций
30.09.2025
Центр "Мой бизнес" в Нефтекамске провел около 300 консультаций
С начала года специалисты обособленного подразделения центра "Мой бизнес" в Нефтекамске Республики Башкортостан провели около 300 консультаций
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С начала года специалисты обособленного подразделения центра "Мой бизнес" в Нефтекамске Республики Башкортостан провели около 300 консультаций, сообщает пресс-служба правительства региона. Бесплатную помощь получили более 250 жителей региона, включая свыше 100 предпринимателей, 70 самозанятых и 80 физических лиц, планирующих начать свой бизнес. Как отметил руководитель указанного филиала Руслан Баянов, наибольший интерес у клиентов вызывали действующие меры государственной поддержки, условия получения микрозаймов, а также возможность участия в образовательных программах центра. Помимо консультаций, в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" центр предоставляет предпринимателям и другие бесплатные услуги. "В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" центр "Мой бизнес" предоставляет предпринимателям бесплатные услуги по сертификации и регистрации товарных знаков", — рассказала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина, ее слова приводятся на официальном сайте министерства предпринимательства и туризма региона. Она добавила, что эти меры поддержки доступны субъектам малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории республики.
Центр "Мой бизнес" в Нефтекамске провел около 300 консультаций
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С начала года специалисты обособленного подразделения центра "Мой бизнес" в Нефтекамске Республики Башкортостан провели около 300 консультаций, сообщает пресс-служба правительства региона.
Бесплатную помощь получили более 250 жителей региона, включая свыше 100 предпринимателей, 70 самозанятых и 80 физических лиц, планирующих начать свой бизнес.
Как отметил руководитель указанного филиала Руслан Баянов, наибольший интерес у клиентов вызывали действующие меры государственной поддержки, условия получения микрозаймов, а также возможность участия в образовательных программах центра.
Помимо консультаций, в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" центр предоставляет предпринимателям и другие бесплатные услуги.
"В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" центр "Мой бизнес" предоставляет предпринимателям бесплатные услуги по сертификации и регистрации товарных знаков", — рассказала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина, ее слова приводятся на официальном сайте министерства предпринимательства и туризма региона.
Она добавила, что эти меры поддержки доступны субъектам малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории республики.