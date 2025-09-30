Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала
11:30 30.09.2025
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала
в мире
польша
россия
юзеф пилсудский
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского — государственного деятеля, известного русофобской и антисоветской позицией. "Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте", — сказал Навроцкий в интервью радиостанции Zet. По его словам, Пилсудский и сейчас не изменил своих взглядов. "По крайней мере, он так говорит, когда мы встречаемся в Бельведере. Польше Пилсудский сейчас очень бы пригодился", — добавил глава государства. До избрания президентом Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти. На этом посту он выступал, в частности, за массовый снос памятников советским солдатам, освободившим Польшу от нацизма. Маршал Юзеф Пилсудский (1867-1935 годы) исповедовал ярые русофобские и антисоветские убеждения. Одним из его политических проектов было ослабление и расчленение Советского Союза за счет поддержки националистов. В начале XX века был одним из лидеров движения за восстановление польской государственности. В 1914 году сформировал польские легионы, во время Первой мировой воевавшие на стороне Центральных держав против Антанты. В 1918 году стал главой государства и главнокомандующим Войска польского. На время его правления приходится, в частности, советско-польская война (1919-1921 годы), по итогам которой к Польше до 1939 года отошли западноукраинские и западнобелорусские земли. ​В 1926 году в результате майского переворота Пилсудский сосредоточил власть в своих руках и установил авторитарный режим, известный как санация.
польша
россия
в мире, польша, россия, юзеф пилсудский, кароль навроцкий
В мире, Польша, Россия, Юзеф Пилсудский, Кароль Навроцкий
ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского — государственного деятеля, известного русофобской и антисоветской позицией.
"Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте", — сказал Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
По его словам, Пилсудский и сейчас не изменил своих взглядов.
"По крайней мере, он так говорит, когда мы встречаемся в Бельведере. Польше Пилсудский сейчас очень бы пригодился", — добавил глава государства.
До избрания президентом Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти. На этом посту он выступал, в частности, за массовый снос памятников советским солдатам, освободившим Польшу от нацизма.
Маршал Юзеф Пилсудский (1867-1935 годы) исповедовал ярые русофобские и антисоветские убеждения. Одним из его политических проектов было ослабление и расчленение Советского Союза за счет поддержки националистов. В начале XX века был одним из лидеров движения за восстановление польской государственности. В 1914 году сформировал польские легионы, во время Первой мировой воевавшие на стороне Центральных держав против Антанты. В 1918 году стал главой государства и главнокомандующим Войска польского. На время его правления приходится, в частности, советско-польская война (1919-1921 годы), по итогам которой к Польше до 1939 года отошли западноукраинские и западнобелорусские земли. ​В 1926 году в результате майского переворота Пилсудский сосредоточил власть в своих руках и установил авторитарный режим, известный как санация.
В миреПольшаРоссияЮзеф ПилсудскийКароль Навроцкий
 
 
