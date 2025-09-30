https://ria.ru/20250930/navrotskij-2045323304.html
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала - РИА Новости, 30.09.2025
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского — государственного деятеля, известного русофобской и... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:30:00+03:00
2025-09-30T11:30:00+03:00
2025-09-30T13:16:00+03:00
в мире
польша
россия
юзеф пилсудский
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_59477397d811143061900982cb70487d.jpg
ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского — государственного деятеля, известного русофобской и антисоветской позицией. "Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте", — сказал Навроцкий в интервью радиостанции Zet. По его словам, Пилсудский и сейчас не изменил своих взглядов. "По крайней мере, он так говорит, когда мы встречаемся в Бельведере. Польше Пилсудский сейчас очень бы пригодился", — добавил глава государства. До избрания президентом Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти. На этом посту он выступал, в частности, за массовый снос памятников советским солдатам, освободившим Польшу от нацизма. Маршал Юзеф Пилсудский (1867-1935 годы) исповедовал ярые русофобские и антисоветские убеждения. Одним из его политических проектов было ослабление и расчленение Советского Союза за счет поддержки националистов. В начале XX века был одним из лидеров движения за восстановление польской государственности. В 1914 году сформировал польские легионы, во время Первой мировой воевавшие на стороне Центральных держав против Антанты. В 1918 году стал главой государства и главнокомандующим Войска польского. На время его правления приходится, в частности, советско-польская война (1919-1921 годы), по итогам которой к Польше до 1939 года отошли западноукраинские и западнобелорусские земли. В 1926 году в результате майского переворота Пилсудский сосредоточил власть в своих руках и установил авторитарный режим, известный как санация.
https://ria.ru/20250924/zaharova-2043895631.html
https://ria.ru/20250917/raketa-2042385416.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_106:0:2329:1667_1920x0_80_0_0_695ff4c753542ec240cd0cfa6d2021ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, юзеф пилсудский, кароль навроцкий
В мире, Польша, Россия, Юзеф Пилсудский, Кароль Навроцкий
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала
Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Пилсудского