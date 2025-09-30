Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров
Наука
 
08:00 30.09.2025
Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров
Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров - РИА Новости, 30.09.2025
Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров
Эффективную систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi разработали ученые НИУ МИЭТ. Она оставляет злоумышленникам меньше возможностей остаться... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эффективную систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi разработали ученые НИУ МИЭТ. Она оставляет злоумышленникам меньше возможностей остаться незамеченными из-за особенностей архитектуры. Результаты представлены вInternational Journal of Open Information Technologies. Хакерские атаки могут быть направлены не только на кражу финансов и личных данных пользователей интернета, но и на нарушение работ крупных инфраструктурных узлов: аэропортов, заводов и даже служб доставки, рассказали в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ). "Представьте, что вы ловите рыбу в большом озере. Очевидно, что для большего улова можно воспользоваться несколькими удочками. С одной стороны, решение надежное, с другой – каждая удочка стоит денег. Возможно, эффективнее не увеличивать число удочек, а увеличить количество крючков", — рассказал аспирант кафедры информационной безопасности НИУ МИЭТ Дмитрий Буренок. Именно по такому принципу специалисты НИУ МИЭТ создали новую систему защиты интернет-сетей от внешнего вмешательства, где "озеро" — радиоэфир, "удочки" — датчики системы обнаружения атак на Wi-Fi сети, а "крючки" — сетевые интерфейсы датчиков. В отличие от других подобных систем, новые устройства могут работать "сообща" и при этом могут быть встроены в уже существующие сети без больших затрат, добавил специалист. "У этой системы есть еще одно потенциальное применение. Представим ситуацию, что в условиях недобросовестной конкуренции одна компания блокирует другой Wi-Fi подключение. В таких условиях необходим инструмент для сбора доказательной базы, на основе которой компания сможет привлечь правоохранительные органы для защиты собственных интересов. Ряд промышленных систем также используют технологию Wi-Fi. В отношении такого класса систем мониторинг атак является не только способом обезопасить бизнес, но и обязательным законодательным требованием", — объяснил Буренок. В последней версии разработанных датчиков появилась возможность найти местоположение устройства злоумышленника, а используемая модульная архитектура позволяет расширять функционал и дальше, добавил Буренок. Работа выполнена при поддержке Фонда Содействия Инновациям. Материал подготовлен в рамках проекта "Инфобез: супергерои на страже ваших данных" при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эффективную систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi разработали ученые НИУ МИЭТ. Она оставляет злоумышленникам меньше возможностей остаться незамеченными из-за особенностей архитектуры. Результаты представлены вInternational Journal of Open Information Technologies.
Хакерские атаки могут быть направлены не только на кражу финансов и личных данных пользователей интернета, но и на нарушение работ крупных инфраструктурных узлов: аэропортов, заводов и даже служб доставки, рассказали в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).
"Представьте, что вы ловите рыбу в большом озере. Очевидно, что для большего улова можно воспользоваться несколькими удочками. С одной стороны, решение надежное, с другой – каждая удочка стоит денег. Возможно, эффективнее не увеличивать число удочек, а увеличить количество крючков", — рассказал аспирант кафедры информационной безопасности НИУ МИЭТ Дмитрий Буренок.
Именно по такому принципу специалисты НИУ МИЭТ создали новую систему защиты интернет-сетей от внешнего вмешательства, где "озеро" — радиоэфир, "удочки" — датчики системы обнаружения атак на Wi-Fi сети, а "крючки" — сетевые интерфейсы датчиков. В отличие от других подобных систем, новые устройства могут работать "сообща" и при этом могут быть встроены в уже существующие сети без больших затрат, добавил специалист.
"У этой системы есть еще одно потенциальное применение. Представим ситуацию, что в условиях недобросовестной конкуренции одна компания блокирует другой Wi-Fi подключение. В таких условиях необходим инструмент для сбора доказательной базы, на основе которой компания сможет привлечь правоохранительные органы для защиты собственных интересов. Ряд промышленных систем также используют технологию Wi-Fi. В отношении такого класса систем мониторинг атак является не только способом обезопасить бизнес, но и обязательным законодательным требованием", — объяснил Буренок.
В последней версии разработанных датчиков появилась возможность найти местоположение устройства злоумышленника, а используемая модульная архитектура позволяет расширять функционал и дальше, добавил Буренок.
Работа выполнена при поддержке Фонда Содействия Инновациям. Материал подготовлен в рамках проекта "Инфобез: супергерои на страже ваших данных" при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
