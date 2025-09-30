https://ria.ru/20250930/nauka-2045147602.html

Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров

Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров - РИА Новости, 30.09.2025

Российские ученые изобрели хитрую "удочку" для ловли хакеров

Эффективную систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi разработали ученые НИУ МИЭТ. Она оставляет злоумышленникам меньше возможностей остаться... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T08:00:00+03:00

2025-09-30T08:00:00+03:00

2025-09-30T08:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

россия

коронавирус covid-19

российские инновации

цифровая трансформация

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045154037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a3b8c8da7b5dacdb7bf4acd58945777.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эффективную систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi разработали ученые НИУ МИЭТ. Она оставляет злоумышленникам меньше возможностей остаться незамеченными из-за особенностей архитектуры. Результаты представлены вInternational Journal of Open Information Technologies. Хакерские атаки могут быть направлены не только на кражу финансов и личных данных пользователей интернета, но и на нарушение работ крупных инфраструктурных узлов: аэропортов, заводов и даже служб доставки, рассказали в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ). "Представьте, что вы ловите рыбу в большом озере. Очевидно, что для большего улова можно воспользоваться несколькими удочками. С одной стороны, решение надежное, с другой – каждая удочка стоит денег. Возможно, эффективнее не увеличивать число удочек, а увеличить количество крючков", — рассказал аспирант кафедры информационной безопасности НИУ МИЭТ Дмитрий Буренок. Именно по такому принципу специалисты НИУ МИЭТ создали новую систему защиты интернет-сетей от внешнего вмешательства, где "озеро" — радиоэфир, "удочки" — датчики системы обнаружения атак на Wi-Fi сети, а "крючки" — сетевые интерфейсы датчиков. В отличие от других подобных систем, новые устройства могут работать "сообща" и при этом могут быть встроены в уже существующие сети без больших затрат, добавил специалист. "У этой системы есть еще одно потенциальное применение. Представим ситуацию, что в условиях недобросовестной конкуренции одна компания блокирует другой Wi-Fi подключение. В таких условиях необходим инструмент для сбора доказательной базы, на основе которой компания сможет привлечь правоохранительные органы для защиты собственных интересов. Ряд промышленных систем также используют технологию Wi-Fi. В отношении такого класса систем мониторинг атак является не только способом обезопасить бизнес, но и обязательным законодательным требованием", — объяснил Буренок. В последней версии разработанных датчиков появилась возможность найти местоположение устройства злоумышленника, а используемая модульная архитектура позволяет расширять функционал и дальше, добавил Буренок. Работа выполнена при поддержке Фонда Содействия Инновациям. Материал подготовлен в рамках проекта "Инфобез: супергерои на страже ваших данных" при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

https://ria.ru/20250804/nauka-2032344697.html

https://ria.ru/20250916/nauka-2041513042.html

https://ria.ru/20240618/nauka-1953482960.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, российские инновации, цифровая трансформация, москва, атака, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)