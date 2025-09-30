В Сибири повысили надежность космических аппаратов

https://ria.ru/20250930/nauka-2044251901.html

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Облегчить космические аппараты и повысить надежность электроснабжения на их борту позволит устройство, разработанное в СФУ. Его внедрение уменьшит массу аппаратуры, связывающей источники питания, на 30–45 процентов и позволит упростить управление энергопотоками. Результаты представлены в издании "Сибирский аэрокосмический журнал". Центральной частью системы электропитания космических аппаратов являются солнечные и аккумуляторные батареи, а также энергопреобразующая аппаратура, которая контролирует стабильность напряжения в бортовой электросети. Для управления процессами зарядки и разрядки аккумулятора используются два разных прибора, что делает систему сложной, тяжелой и не самой эффективной, рассказали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). В настоящее время в мире не предложено единого устройства для обеспечения этих двух процессов, несмотря на выигрыш в массе, надежности и коэффициенте полезного действия (КПД), рассказал профессор кафедры систем автоматики, автоматического управления и проектирования СФУ Юрий Краснобаев. Ученые СФУ разработали одно устройство для управления зарядом и разрядом батарей. По оценкам специалистов, оно позволит на 30–45 процентов уменьшить массу и габариты единого зарядно-разрядного устройства и снизить потери энергии в нем на 30–35 процентов в сравнении с применяемыми "раздельными" устройствами. "Снижение потерь энергии повысит КПД устройства и, как следствие, дополнительно позволит снизить массу солнечных и аккумуляторных батарей. Чем меньше масса технической части космического аппарата, тем больше полезной нагрузки он сможет взять на борт", — добавил профессор. В настоящее время ученые СФУ воплощают в металле макет нового устройства. После испытаний макета специалисты перейдут на этап опытно-конструкторских работ с последующим внедрением полученных решений на предприятиях, занимающихся проектированием и изготовлением энергопреобразующей аппаратуры космических аппаратов, пояснил Краснобаев.

