30.09.2025
21:42 30.09.2025
В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине
Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова опубликованы на официальном сайте... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
украина
латвия
россия
андрюс кубилюс
эдгарс ринкевичс
марк рютте
нато
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова опубликованы на официальном сайте военного блока. "Украина — это наша первая линия обороны. Мы помогаем им, поскольку это касается наших ценностей и нашей коллективной безопасности", — сказал Рютте. Также генсек НАТО упомянул о создании "стены дронов". "Что касается инициативы по созданию стены дронов, то, по-моему, это отличная идея. Она необходима, ведь мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч долларов", — заключил Рютте. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники. Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
украина
латвия
россия
украина, латвия, россия, андрюс кубилюс, эдгарс ринкевичс, марк рютте, нато, евросоюз, politico
В мире, Украина, Латвия, Россия, Андрюс Кубилюс, Эдгарс Ринкевичс, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Politico
В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине

Рютте назвал Украину первой линией обороны НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова опубликованы на официальном сайте военного блока.
"Украина — это наша первая линия обороны. Мы помогаем им, поскольку это касается наших ценностей и нашей коллективной безопасности", — сказал Рютте.
Также генсек НАТО упомянул о создании "стены дронов".
"Что касается инициативы по созданию стены дронов, то, по-моему, это отличная идея. Она необходима, ведь мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч долларов", — заключил Рютте.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники.
Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
