НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ

Страны НАТО месяц не финансировали закупки американского вооружения для Украины, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T10:54:00+03:00

2025-09-30T10:54:00+03:00

2025-09-30T12:21:00+03:00

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны НАТО месяц не финансировали закупки американского вооружения для Украины, сообщило издание "Страна.ua". "Уже месяц страны Европы не вкладывают дополнительные средства в программу закупки оружия для Украины у США. Как и месяц назад, в PURL вложено два миллиарда долларов", — говорится в публикации. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что альянс закупил у Вашингтона летальное и оборонное вооружение для Киева на эти средства в рамках инициативы. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил о запуске нового механизма поддержки ВСУ через программу PURL, предусматривающую быстрые поставки военной помощи через добровольческие взносы стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игру с огнем. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

