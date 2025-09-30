Рейтинг@Mail.ru
НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 30.09.2025 (обновлено: 12:21 30.09.2025)
НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны НАТО месяц не финансировали закупки американского вооружения для Украины, сообщило издание "Страна.ua". "Уже месяц страны Европы не вкладывают дополнительные средства в программу закупки оружия для Украины у США. Как и месяц назад, в PURL вложено два миллиарда долларов", — говорится в публикации. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что альянс закупил у Вашингтона летальное и оборонное вооружение для Киева на эти средства в рамках инициативы. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил о запуске нового механизма поддержки ВСУ через программу PURL, предусматривающую быстрые поставки военной помощи через добровольческие взносы стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игру с огнем. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны НАТО месяц не финансировали закупки американского вооружения для Украины, сообщило издание "Страна.ua".
"Уже месяц страны Европы не вкладывают дополнительные средства в программу закупки оружия для Украины у США. Как и месяц назад, в PURL вложено два миллиарда долларов", — говорится в публикации.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Французский политик прокомментировал пропажу оружия, передаваемого Украине
24 сентября, 14:49
Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что альянс закупил у Вашингтона летальное и оборонное вооружение для Киева на эти средства в рамках инициативы.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил о запуске нового механизма поддержки ВСУ через программу PURL, предусматривающую быстрые поставки военной помощи через добровольческие взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игру с огнем. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Глава МИД Польши назвал подход Трампа к поставкам оружия Киеву коммерческим
Вчера, 10:36
 
