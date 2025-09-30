Рейтинг@Mail.ru
Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 30.09.2025 (обновлено: 10:05 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/napadenie-2045301873.html
Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину
Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину - РИА Новости, 30.09.2025
Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину
Юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, на допросе частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном СУКС РФ. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T09:54:00+03:00
2025-09-30T10:05:00+03:00
архангельск
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063103_0:0:1884:1059_1920x0_80_0_0_10625d35ec0dcd960cbb2b1c709ffcfc.jpg
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, на допросе частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном СУКС РФ. "Он находится в статусе подозреваемого, вину он признал частично", - сообщила собеседница агентства. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045165995.html
архангельск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063103_118:0:1530:1059_1920x0_80_0_0_2f2760f3cd1df033ba42c06048059587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, происшествия, россия
Архангельск, Происшествия, Россия

Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину

© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/TelegramСотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/Telegram
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, на допросе частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном СУКС РФ.
"Он находится в статусе подозреваемого, вину он признал частично", - сообщила собеседница агентства.
В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Нападение в Архангельске произошло из-за ненадлежащей работы сотрудника ЧОП
29 сентября, 16:16
 
АрхангельскПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала