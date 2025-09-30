https://ria.ru/20250930/napadenie-2045301873.html
Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину
Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину
Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину
Юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, на допросе частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном СУКС РФ.
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Юноша, который напал на двух педагогов техникума в Архангельске, на допросе частично признал вину, сообщили РИА Новости в региональном СУКС РФ. "Он находится в статусе подозреваемого, вину он признал частично", - сообщила собеседница агентства. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
