МВД рассказало о психологических приемах мошенников

МВД рассказало о психологических приемах мошенников - РИА Новости, 30.09.2025

МВД рассказало о психологических приемах мошенников

Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают о переводах средств или продаже квартиры на имя "украинского террориста" и, как... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T09:07:00+03:00

2025-09-30T09:07:00+03:00

2025-09-30T09:09:00+03:00

вооруженные силы украины

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают о переводах средств или продаже квартиры на имя "украинского террориста" и, как следствие, уголовной ответственности за финансирование ВСУ, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Одна из "любимых" страшных историй, используемых мошенниками для создания психологического эффекта, - легенда о "генеральной доверенности", оформленной от имени гражданина на "украинского террориста". Они представляются сотрудниками полиции или спецслужб, рассказывают о переводах всех средств, продаже квартиры и, как следствие, уголовной ответственности за финансирование ВСУ", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В МВД напомнили, почему данный тезис мошенников является манипуляцией: продать квартиру "по доверенности" мгновенно невозможно (для отчуждения недвижимости нужна нотариально удостоверенная сделка и госрегистрация перехода права в Росреестре), банковские счета защищены (для распоряжения счётом доверенность должна быть предъявлена банку), доверенность оформляется только при личном присутствии доверителя в нотариусе. Также Федеральная нотариальная палата ведет реестр доверенностей и реестр их отмены, где можно проверить подлинность доверенности и ее статус, отметили в МВД.

2025

вооруженные силы украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)