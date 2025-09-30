Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о психологических приемах мошенников - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 30.09.2025 (обновлено: 09:09 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/mvd-2045293254.html
МВД рассказало о психологических приемах мошенников
МВД рассказало о психологических приемах мошенников - РИА Новости, 30.09.2025
МВД рассказало о психологических приемах мошенников
Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают о переводах средств или продаже квартиры на имя "украинского террориста" и, как... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T09:07:00+03:00
2025-09-30T09:09:00+03:00
вооруженные силы украины
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают о переводах средств или продаже квартиры на имя "украинского террориста" и, как следствие, уголовной ответственности за финансирование ВСУ, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Одна из "любимых" страшных историй, используемых мошенниками для создания психологического эффекта, - легенда о "генеральной доверенности", оформленной от имени гражданина на "украинского террориста". Они представляются сотрудниками полиции или спецслужб, рассказывают о переводах всех средств, продаже квартиры и, как следствие, уголовной ответственности за финансирование ВСУ", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В МВД напомнили, почему данный тезис мошенников является манипуляцией: продать квартиру "по доверенности" мгновенно невозможно (для отчуждения недвижимости нужна нотариально удостоверенная сделка и госрегистрация перехода права в Росреестре), банковские счета защищены (для распоряжения счётом доверенность должна быть предъявлена банку), доверенность оформляется только при личном присутствии доверителя в нотариусе. Также Федеральная нотариальная палата ведет реестр доверенностей и реестр их отмены, где можно проверить подлинность доверенности и ее статус, отметили в МВД.
https://ria.ru/20250930/ekspert-2045282789.html
https://ria.ru/20250930/moshenniki-2045275613.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Вооруженные силы Украины, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
МВД рассказало о психологических приемах мошенников

В МВД РФ призвали не верить историям о доверенности от украинского террориста

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают о переводах средств или продаже квартиры на имя "украинского террориста" и, как следствие, уголовной ответственности за финансирование ВСУ, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Одна из "любимых" страшных историй, используемых мошенниками для создания психологического эффекта, - легенда о "генеральной доверенности", оформленной от имени гражданина на "украинского террориста". Они представляются сотрудниками полиции или спецслужб, рассказывают о переводах всех средств, продаже квартиры и, как следствие, уголовной ответственности за финансирование ВСУ", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мошенники стали использовать легенду о замене ключей домофона для обмана
Вчера, 06:44
В МВД напомнили, почему данный тезис мошенников является манипуляцией: продать квартиру "по доверенности" мгновенно невозможно (для отчуждения недвижимости нужна нотариально удостоверенная сделка и госрегистрация перехода права в Росреестре), банковские счета защищены (для распоряжения счётом доверенность должна быть предъявлена банку), доверенность оформляется только при личном присутствии доверителя в нотариусе.
Также Федеральная нотариальная палата ведет реестр доверенностей и реестр их отмены, где можно проверить подлинность доверенности и ее статус, отметили в МВД.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения
Вчера, 04:09
 
Вооруженные силы УкраиныМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала