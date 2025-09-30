https://ria.ru/20250930/most-2045274433.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 30.09.2025

россия

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995750168_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_8251a4521206ce72b38491bba7801c3d.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрыли движение во вторник в 2.58 мск, причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 3.28 мск.

