Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 30.09.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрыли движение во вторник в 2.58 мск, причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 3.28 мск.
