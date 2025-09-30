https://ria.ru/20250930/most-2045272584.html
Движение на Крымском мосту временно перекрыли
Движение на Крымском мосту временно перекрыли - РИА Новости, 30.09.2025
Движение на Крымском мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Перекрыли движение в 2.58 мск.
