Тематический поезд "Атом наш" запустили в московском метро

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тематический поезд "Атом наш", приуроченный к 80-летию отечественной атомной промышленности, запустили в метро Москвы, он будет курсировать по Калужско-Рижской линии до конца декабря, передает корреспондент РИА Новости. "По поручению нашего руководителя (заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) Максима Станиславовича Ликсутова, мы системно ведем работу по вводу в эксплуатацию брендированных поездов в Московском метрополитене. В этом году это у нас получается уже пятнадцатый поезд, четырнадцать поездов уже запустили. Это абсолютно разные поезда, абсолютно разных направленностей… Мы искренне рады совместно с коллегами из "Росатома" вводить в эксплуатацию этот поезд", - сказал заместитель начальника Московского метрополитена Павел Ковалёв перед запуском поезда. Он отметил, что поезд будет курсировать до конца года, за это время его пассажирами смогут стать порядка 1,7 миллиона человек. "Спасибо Московскому метрополитену за то, что пустили (поезд - ред.) именно на Калужско-Рижскую линию, потому что здесь станция метро "ВДНХ", где у нас есть замечательный музей "Атом", - сказал в свою очередь директор департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Андрей Тимонов.

