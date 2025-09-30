https://ria.ru/20250930/moskva-2045479081.html

На ТТК в Москве столкнулись три машины

На ТТК в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 30.09.2025

На ТТК в Москве столкнулись три машины

Три машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка в Москве, движение затруднено на пять километров, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T18:25:00+03:00

2025-09-30T18:25:00+03:00

2025-09-30T18:25:00+03:00

авто

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c60504f05f77fe07adb9df60017d55a4.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка в Москве, движение затруднено на пять километров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента танспорта. "На внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка произошло ДТП с участием трех автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на пять километров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250929/anapa-2045253606.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, москва, происшествия