На ТТК в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 30.09.2025
18:25 30.09.2025
На ТТК в Москве столкнулись три машины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка в Москве, движение затруднено на пять километров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента танспорта. "На внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка произошло ДТП с участием трех автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на пять километров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
На ТТК в Москве столкнулись три машины

На внутренней стороне ТТК в Москве произошло ДТП с участием трех машин

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка в Москве, движение затруднено на пять километров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента танспорта.
"На внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка произошло ДТП с участием трех автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на пять километров", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Анапские полицейские спасли от ДТП колонну автобусов с детьми
29 сентября, 22:44
 
