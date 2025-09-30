https://ria.ru/20250930/moskva-2045479081.html
На ТТК в Москве столкнулись три машины
На ТТК в Москве столкнулись три машины - РИА Новости, 30.09.2025
На ТТК в Москве столкнулись три машины
Три машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка в Москве, движение затруднено на пять километров, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:25:00+03:00
2025-09-30T18:25:00+03:00
2025-09-30T18:25:00+03:00
авто
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c60504f05f77fe07adb9df60017d55a4.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка в Москве, движение затруднено на пять километров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента танспорта. "На внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка произошло ДТП с участием трех автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на пять километров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250929/anapa-2045253606.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/72/1512307203_232:0:2400:1626_1920x0_80_0_0_7d7aa0bfe1ef8797acd4da2b3b59152d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
На ТТК в Москве столкнулись три машины
На внутренней стороне ТТК в Москве произошло ДТП с участием трех машин