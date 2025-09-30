https://ria.ru/20250930/moskva-2045474126.html

Почти 440 компаний в Москве прошли этап проекта "Производительность труда"

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Почти 440 столичных предприятий прошли пилотный этап проекта "Производительность труда", две трети из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева. Об этом она заявила на пленарной сессии форума "Формула эффективности: технологии, кадры, процессы". Заммэра уточнила, что проект "Производительность труда" реализуется в Москве уже более трех лет. "За три с половиной года работы в Москве проект доказал свою эффективность: производительность труда на пилотных потоках компаний-участников выросла более чем в полтора раза, на треть снизились сроки протекания бизнес-процессов и незавершенное производство, а общий экономический эффект для 439 компаний, завершивших пилотный этап проекта, превысил 14 миллиардов рублей", - подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР. Она добавила, что важным участником проекта являются представители МСБ. По ее словам, в представителях малого и среднего бизнеса (МСБ) видят большой резерв к повышению производительности труда. "На субъекты МСП приходится около двух третей от всех участников проекта, завершивших пилотный этап", – подчеркнула Багреева. Она также рассказала, что производительность труда в этой сфере на 25% ниже, чем в среднем по экономике, это связано в первую очередь с недоступностью для МСП экономии на масштабе и современных технологий повышения производительности труда. Одна из задач столицы – максимально расширить инструменты проекта на эту сферу бизнеса. Сейчас стать участниками проекта "Производительность труда" могут предприятия, чья годовая выручка составляет минимум 400 миллионов рублей (для сферы туризма – 180 миллионов рублей). Данный факт значительно ограничивает возможности представителей МСП. Для тех, кто не соответствует критериям федерального проекта, столица создала программы, которые направлены на внедрение бережливых технологий и повышение производительности труда в секторе МСП. Например, весной этого года столичный департамент экономической политики и развития вместе с департаментом предпринимательства и инновационного развития запустили бесплатный онлайн-курс для представителей малого и среднего бизнеса "Свое дело: новый уровень". Эту программу создали специалисты АНО "Мосстратегия". Программа состоит из видеоуроков, тестов и практических заданий. В рамках данной программы у участников есть возможность познакомиться с основами бережливого подхода, научиться находить основные виды потерь, применять инструменты диагностики, получать алгоритмы для поиска и устранения причин неэффективности. Второй этап программы "Свое дело: новый уровень ПРО" был запущен в этом месяце. Он рассчитан на тех бизнесменов, которые уже знают, что такое бережливое производство и прошли базовый курс. В рамках этого этапа участники проходят практические задания. Каждый день на обучение уходит два часа, срок учебы – два месяца. Каждый предприниматель, который участвует в данной программе, может обратиться за онлайн-консультацией. При этом у 50 самых активных участников появится возможность поработать напрямую с экспертами АНО "Мосстратегия", разобрать собственные кейсы и получить рекомендации по дальнейшему повышению производительности труда. Как подчеркнула Багреева, столичные программы становятся логичным развитием федеральных инициатив. По ее словам, цель московского правительства сделать так, чтобы каждый столичный бизнесмен независимо от масштаба бизнеса, мог использовать инструменты бережливых технологий. "Такой подход помогает компаниям становиться эффективнее и формирует культуру постоянных улучшений в экономике столицы", – отметила заммэра. В 2022–2024 годах на территории столицы за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект "Производительность труда". В этом году работа продолжилась в рамках обновленного национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда"), который реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Заявки на участие принимаются на сайте АНО "Мосстратегия". Ранее Багреева сообщила, что объем платных услуг населению в столице за первые шесть месяцев текущего года достиг 2,2 триллиона рублей, рост в сопоставимых ценах за этот период составил 2,2%, если сравнивать показатель с таким же периодом 2024 года.

