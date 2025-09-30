Рейтинг@Mail.ru
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2025
16:34 30.09.2025
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2025
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник
Задержанного по подозрению в получении взятки начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина могут доставить в Москву для... РИА Новости, 30.09.2025
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Задержанного по подозрению в получении взятки начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина могут доставить в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "По предварительной информации, планируется, что Надежина для проведения следственных действий доставят в Москву, где ему и изберут меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник

Главу ГУ МЧС КБР Надежина могут доставить в Москву для избрания меры пресечения

© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеМихаил Надежин
Михаил Надежин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Михаил Надежин. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Задержанного по подозрению в получении взятки начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина могут доставить в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"По предварительной информации, планируется, что Надежина для проведения следственных действий доставят в Москву, где ему и изберут меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД обвинили во взятке
15 сентября, 12:21
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
