https://ria.ru/20250930/moskva-2045447651.html

Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник

Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2025

Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник

Задержанного по подозрению в получении взятки начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина могут доставить в Москву для... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:34:00+03:00

2025-09-30T16:34:00+03:00

2025-09-30T16:34:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045316973_0:218:772:652_1920x0_80_0_0_b4f80924fb8e0f697c36fd41a00e9d19.jpg

НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Задержанного по подозрению в получении взятки начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина могут доставить в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "По предварительной информации, планируется, что Надежина для проведения следственных действий доставят в Москву, где ему и изберут меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250915/panov-2042004737.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)