Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 30.09.2025
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник
Задержанного по подозрению в получении взятки начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина могут доставить в Москву для... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:34:00+03:00
2025-09-30T16:34:00+03:00
2025-09-30T16:34:00+03:00
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Задержанного по подозрению в получении взятки начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина могут доставить в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "По предварительной информации, планируется, что Надежина для проведения следственных действий доставят в Москву, где ему и изберут меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник
Главу ГУ МЧС КБР Надежина могут доставить в Москву для избрания меры пресечения