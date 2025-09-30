Рейтинг@Mail.ru
В прокуратуре назвали возможный мотив убийства сотрудницы банка в Москве
13:39 30.09.2025 (обновлено: 13:44 30.09.2025)
В прокуратуре назвали возможный мотив убийства сотрудницы банка в Москве
В прокуратуре назвали возможный мотив убийства сотрудницы банка в Москве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Убийство сотрудницы банка в Москве произошло, по предварительным данным, на почве личных неприязненных отношений, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка. Позднее в столичном главке СК России рассказали, что сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, возбуждено дело об убийстве. "Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи обнаружено в помещении банка на улице Автозаводская. По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.
В прокуратуре назвали возможный мотив убийства сотрудницы банка в Москве

Нож на месте убийства в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве
Нож на месте убийства в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Убийство сотрудницы банка в Москве произошло, по предварительным данным, на почве личных неприязненных отношений, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка. Позднее в столичном главке СК России рассказали, что сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, возбуждено дело об убийстве.
"Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи обнаружено в помещении банка на улице Автозаводская. По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.
