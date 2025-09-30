https://ria.ru/20250930/moskva-2045357227.html

В прокуратуре назвали возможный мотив убийства сотрудницы банка в Москве

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Убийство сотрудницы банка в Москве произошло, по предварительным данным, на почве личных неприязненных отношений, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка. Позднее в столичном главке СК России рассказали, что сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, возбуждено дело об убийстве. "Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи обнаружено в помещении банка на улице Автозаводская. По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

