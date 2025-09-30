Рейтинг@Mail.ru
В Москве сотрудник банка нанес ножевое ранение начальнице
13:19 30.09.2025 (обновлено: 17:20 30.09.2025)
В Москве сотрудник банка нанес ножевое ранение начальнице
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК России (убийство). По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник обезврежен и задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
москва, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Сотрудники правоохранительных органов, 30 сентября 2025 года
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Сотрудники правоохранительных органов, 30 сентября 2025 года
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК России (убийство). По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник обезврежен и задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу
МоскваРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
