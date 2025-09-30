https://ria.ru/20250930/moskva-2045350845.html
В Москве сотрудник банка нанес ножевое ранение начальнице
2025-09-30T13:19:00+03:00
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сотрудник отделения банка на Автозаводской улице в Москве нанес ножевое ранение своей начальнице, она скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК России (убийство). По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник обезврежен и задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
