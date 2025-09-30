https://ria.ru/20250930/moskva-2045337312.html

Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мужчину, устроившего в мае 2024 года поножовщину из-за ревности на севере Москвы, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, отправили на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции прокуратуры суд применил к 27-летнему мужчине, совершившему убийство и покушение на убийство двух лиц, меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что мужчина также посягал на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Установлено, что поздно вечером 29 мая 2024 года мужчина пришел в квартиру на Хорошевском шоссе, где застал 23-летнюю бывшую возлюбленную с другим. На почве ревности он напал с ножом на мужчину 1985 года рождения, от полученных ранений пострадавший скончался. Уже на улице он нанес телесные повреждения пытавшейся убежать от него девушке. Затем, увидев прибывших правоохранителей, забежал в магазин, где напал на женщину-продавца. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, одного из них ударил в плечо ножом. Он также был ранен, его и обеих женщин госпитализировали. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, погибшим оказался предприниматель Алексей Вайншель, предполагаемым убийцей - 25-летний фитнес-тренер Кельвин Тан.

