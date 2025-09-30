Рейтинг@Mail.ru
Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/moskva-2045337312.html
Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу
Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу - РИА Новости, 30.09.2025
Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу
Мужчину, устроившего в мае 2024 года поножовщину из-за ревности на севере Москвы, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, отправили на... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:37:00+03:00
2025-09-30T12:37:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мужчину, устроившего в мае 2024 года поножовщину из-за ревности на севере Москвы, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, отправили на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции прокуратуры суд применил к 27-летнему мужчине, совершившему убийство и покушение на убийство двух лиц, меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что мужчина также посягал на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Установлено, что поздно вечером 29 мая 2024 года мужчина пришел в квартиру на Хорошевском шоссе, где застал 23-летнюю бывшую возлюбленную с другим. На почве ревности он напал с ножом на мужчину 1985 года рождения, от полученных ранений пострадавший скончался. Уже на улице он нанес телесные повреждения пытавшейся убежать от него девушке. Затем, увидев прибывших правоохранителей, забежал в магазин, где напал на женщину-продавца. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, одного из них ударил в плечо ножом. Он также был ранен, его и обеих женщин госпитализировали. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, погибшим оказался предприниматель Алексей Вайншель, предполагаемым убийцей - 25-летний фитнес-тренер Кельвин Тан.
https://ria.ru/20250928/delo-2044989024.html
https://ria.ru/20250926/ubiystvo-2044575424.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, устроившего поножовщину в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мужчину, устроившего в мае 2024 года поножовщину из-за ревности на севере Москвы, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, отправили на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры суд применил к 27-летнему мужчине, совершившему убийство и покушение на убийство двух лиц, меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Саратовской области возбудили дело об убийстве усыновленного ребенка
28 сентября, 22:33
Подчеркивается, что мужчина также посягал на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Установлено, что поздно вечером 29 мая 2024 года мужчина пришел в квартиру на Хорошевском шоссе, где застал 23-летнюю бывшую возлюбленную с другим. На почве ревности он напал с ножом на мужчину 1985 года рождения, от полученных ранений пострадавший скончался. Уже на улице он нанес телесные повреждения пытавшейся убежать от него девушке. Затем, увидев прибывших правоохранителей, забежал в магазин, где напал на женщину-продавца. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, одного из них ударил в плечо ножом. Он также был ранен, его и обеих женщин госпитализировали.
Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, погибшим оказался предприниматель Алексей Вайншель, предполагаемым убийцей - 25-летний фитнес-тренер Кельвин Тан.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд арестовал жительницу Подмосковья по делу об убийстве соседки
26 сентября, 14:31
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала