В Москве женщина ударила ножом администратора бара

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выпровоженная из-за конфликтов из караоке-бара женщина ударила ножом в грудь администратора заведения на Новом Арбате в Москве, она задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте МВД Медиа. "В Москве сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Арбат задержана 37-летняя жительница столицы по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 35-летнего гражданина", - говорится в сообщении. По предварительным данным, женщина, находясь в караоке-баре на улице Новый Арбат, провоцировала конфликты с другими посетителями, из-за чего её вывели из помещения. Отмечается, что вскоре она вернулась и ударила администратора ножом в область груди. Подчеркивается, что пострадавший госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

