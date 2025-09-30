Рейтинг@Mail.ru
В Москве женщина ударила ножом администратора бара - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/moskva-2045330486.html
В Москве женщина ударила ножом администратора бара
В Москве женщина ударила ножом администратора бара - РИА Новости, 30.09.2025
В Москве женщина ударила ножом администратора бара
Выпровоженная из-за конфликтов из караоке-бара женщина ударила ножом в грудь администратора заведения на Новом Арбате в Москве, она задержана, возбуждено... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:59:00+03:00
2025-09-30T11:59:00+03:00
происшествия
новый арбат
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выпровоженная из-за конфликтов из караоке-бара женщина ударила ножом в грудь администратора заведения на Новом Арбате в Москве, она задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте МВД Медиа. "В Москве сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Арбат задержана 37-летняя жительница столицы по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 35-летнего гражданина", - говорится в сообщении. По предварительным данным, женщина, находясь в караоке-баре на улице Новый Арбат, провоцировала конфликты с другими посетителями, из-за чего её вывели из помещения. Отмечается, что вскоре она вернулась и ударила администратора ножом в область груди. Подчеркивается, что пострадавший госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
https://ria.ru/20250911/peterburg-2041290652.html
новый арбат
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новый арбат, москва, россия
Происшествия, Новый Арбат, Москва, Россия
В Москве женщина ударила ножом администратора бара

В Москве женщина ударила ножом администратора караоке-бара

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выпровоженная из-за конфликтов из караоке-бара женщина ударила ножом в грудь администратора заведения на Новом Арбате в Москве, она задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте МВД Медиа.
Москве сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Арбат задержана 37-летняя жительница столицы по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 35-летнего гражданина", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, женщина, находясь в караоке-баре на улице Новый Арбат, провоцировала конфликты с другими посетителями, из-за чего её вывели из помещения. Отмечается, что вскоре она вернулась и ударила администратора ножом в область груди. Подчеркивается, что пострадавший госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В петербургском метро произошла поножовщина
11 сентября, 18:52
 
ПроисшествияНовый АрбатМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала