https://ria.ru/20250930/moskva-2045330486.html
В Москве женщина ударила ножом администратора бара
В Москве женщина ударила ножом администратора бара - РИА Новости, 30.09.2025
В Москве женщина ударила ножом администратора бара
Выпровоженная из-за конфликтов из караоке-бара женщина ударила ножом в грудь администратора заведения на Новом Арбате в Москве, она задержана, возбуждено... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:59:00+03:00
2025-09-30T11:59:00+03:00
2025-09-30T11:59:00+03:00
происшествия
новый арбат
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выпровоженная из-за конфликтов из караоке-бара женщина ударила ножом в грудь администратора заведения на Новом Арбате в Москве, она задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте МВД Медиа. "В Москве сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Арбат задержана 37-летняя жительница столицы по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 35-летнего гражданина", - говорится в сообщении. По предварительным данным, женщина, находясь в караоке-баре на улице Новый Арбат, провоцировала конфликты с другими посетителями, из-за чего её вывели из помещения. Отмечается, что вскоре она вернулась и ударила администратора ножом в область груди. Подчеркивается, что пострадавший госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
https://ria.ru/20250911/peterburg-2041290652.html
новый арбат
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новый арбат, москва, россия
Происшествия, Новый Арбат, Москва, Россия
В Москве женщина ударила ножом администратора бара
В Москве женщина ударила ножом администратора караоке-бара