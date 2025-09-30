https://ria.ru/20250930/moskva-2045285894.html
В Москве обновили второй суточный рекорд высокого атмосферного давления
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Второй суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в Москве, уже ночью оно достигло отметки 765,6 миллиметра ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, сегодня в Москве обновлён второй подряд суточный рекорд высокого атмосферного давления. Показания барометров уже в самом начале ночи превысили отметку прежнего достижения, составлявшего 764,1 миллиметра ртутного столба, и установленного в 1942 году. А максимальной величины атмосферное давление, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, сегодня уже достигло 765,6 миллиметра ртутного столба, и пока продолжает повышаться", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик уточнил, что в ситуации антициклональной погоды в течение первой половины дня давление может ещё немного подрасти, так что точное значение нового достижения станет известно после 21 часа по местному времени. "Добавим, что точное значение вчерашнего рекорда составило 764,7 миллиметра ртутного столба , столько показывали барометры в Москве около 20 часов понедельника", - добавил Леус. Он отметил, что сентябрь 2025 года в Москве оказался богат на рекорды давления - сегодня уже четвёртый суточный рекорд высокого атмосферного давления, чему способствовало преобладание антициклональной погоды, отразившейся на очень низком количестве осадков - за месяц выпало всего около 13% от нормы.
