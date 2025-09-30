Москалькова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Москалькова: воссоединение РФ и новых регионов говорит о стремлении людей к миру
Татьяна Москалькова.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей олицетворяет стремление людей к миру, стабильности, защите своих прав и свобод, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сердечно поздравляю с Днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей! Это эпохальное событие стало важнейшим символом единства, братства и общей судьбы. Оно олицетворяет стремление людей к миру, стабильности, защите своих прав и свобод, а также к жизни в едином правовом и культурном пространстве", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в рамках десятков гуманитарных акций за прошедшие годы из России в новые регионы были отправлены сотни тонн гуманитарной помощи.
"Сейчас на пути в Херсонскую область находится груз спецодежды для медиков, средств ухода за ранеными и инвалидами, детских игрушек - праздник не повод останавливать эту важную работу!", - отметила Москалькова.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. -0-