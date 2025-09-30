Рейтинг@Mail.ru
Москалькова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2025
11:31 30.09.2025
Москалькова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Москалькова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Воссоединение России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей олицетворяет стремление людей к миру, стабильности, защите своих прав и свобод, заявила... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей олицетворяет стремление людей к миру, стабильности, защите своих прав и свобод, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сердечно поздравляю с Днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей! Это эпохальное событие стало важнейшим символом единства, братства и общей судьбы. Оно олицетворяет стремление людей к миру, стабильности, защите своих прав и свобод, а также к жизни в едином правовом и культурном пространстве", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в рамках десятков гуманитарных акций за прошедшие годы из России в новые регионы были отправлены сотни тонн гуманитарной помощи. "Сейчас на пути в Херсонскую область находится груз спецодежды для медиков, средств ухода за ранеными и инвалидами, детских игрушек - праздник не повод останавливать эту важную работу!", - отметила Москалькова. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. -0-
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Москалькова: воссоединение РФ и новых регионов говорит о стремлении людей к миру

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей олицетворяет стремление людей к миру, стабильности, защите своих прав и свобод, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сердечно поздравляю с Днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей! Это эпохальное событие стало важнейшим символом единства, братства и общей судьбы. Оно олицетворяет стремление людей к миру, стабильности, защите своих прав и свобод, а также к жизни в едином правовом и культурном пространстве", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Молодые люди у колоннады на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Путин рассказал о развитии новых регионов России
Вчера, 00:10
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в рамках десятков гуманитарных акций за прошедшие годы из России в новые регионы были отправлены сотни тонн гуманитарной помощи.
"Сейчас на пути в Херсонскую область находится груз спецодежды для медиков, средств ухода за ранеными и инвалидами, детских игрушек - праздник не повод останавливать эту важную работу!", - отметила Москалькова.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. -0-
Обращение Путина по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Вчера, 00:31
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаВладимир Путин
 
 
