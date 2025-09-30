Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/moshenniki-2045275613.html
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения - РИА Новости, 30.09.2025
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения
Мошенники начали обманывать россиян, отмечающих день рождения: злоумышленники представляются курьерами, доставляющими подарок, и добиваются отправки СМС-кода,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T04:09:00+03:00
2025-09-30T04:09:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, отмечающих день рождения: злоумышленники представляются курьерами, доставляющими подарок, и добиваются отправки СМС-кода, после чего опустошают банковский счет жертвы, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "В России активизировались телефонные мошенники, которые используют очень изощренный способ обмана. Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян. Звонят с самого утра, представляясь курьерами. Говорят о якобы заказанном подарке. Выманивают паспортные данные и адрес. Добиваются отправки СМС-кода. Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счет", - рассказала Лантратова. Она напомнила о похожей схеме мошенничества с доставкой цветов. По словам политика, в таких случаях не все граждане могут сразу понять, что звонят мошенники. "Тем более в свой день рождения, когда человек принимает поздравления, подарки, он счастлив и расслаблен", - добавила Лантратова. Рост числа мошеннических схем с участием подставных курьеров, по мнению депутата, требует системного решения, ведь безопасность граждан должна быть обеспечена на законодательном уровне. "В качестве решения предлагаю обсудить внедрение обязательной верификации служб доставки через единую систему. В частности, можно создать централизованную базу данных легальных служб доставки. И установить проверку личности курьеров. Например, как в службах такси - видно фото, имя, номер телефона. Важно, чтобы курьеры проходили верификацию личности через государственные сервисы", - считает она. Лантратова выразила уверенность в том, что это сразу же резко снизит число мошеннических схем с участием курьеров, повысит качество доставки и создаст прозрачный рынок курьерских услуг.
https://ria.ru/20250927/moskva-2044732967.html
https://ria.ru/20250925/moshenniki-2044173978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения

Лантратова: мошенники начали обманывать россиян, отмечающих день рождения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, отмечающих день рождения: злоумышленники представляются курьерами, доставляющими подарок, и добиваются отправки СМС-кода, после чего опустошают банковский счет жертвы, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
России активизировались телефонные мошенники, которые используют очень изощренный способ обмана. Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян. Звонят с самого утра, представляясь курьерами. Говорят о якобы заказанном подарке. Выманивают паспортные данные и адрес. Добиваются отправки СМС-кода. Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счет", - рассказала Лантратова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей
27 сентября, 03:34
Она напомнила о похожей схеме мошенничества с доставкой цветов. По словам политика, в таких случаях не все граждане могут сразу понять, что звонят мошенники.
"Тем более в свой день рождения, когда человек принимает поздравления, подарки, он счастлив и расслаблен", - добавила Лантратова.
Рост числа мошеннических схем с участием подставных курьеров, по мнению депутата, требует системного решения, ведь безопасность граждан должна быть обеспечена на законодательном уровне.
"В качестве решения предлагаю обсудить внедрение обязательной верификации служб доставки через единую систему. В частности, можно создать централизованную базу данных легальных служб доставки. И установить проверку личности курьеров. Например, как в службах такси - видно фото, имя, номер телефона. Важно, чтобы курьеры проходили верификацию личности через государственные сервисы", - считает она.
Лантратова выразила уверенность в том, что это сразу же резко снизит число мошеннических схем с участием курьеров, повысит качество доставки и создаст прозрачный рынок курьерских услуг.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому
25 сентября, 02:57
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала